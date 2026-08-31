Spadaná jablka mají hned 5 využití, o kterých většina zahrádkářů netuší. Jedno z nich obohatí půdu na celou příští sezónu

Malebný ovocný sad, který zdobí pestrobarevná jablka, je ztělesněním té správné podzimní úrody. S podzimem se však půda pod těmito stromy stává plátnem pomalovaným spadanými jablky, kterým se někdy říká také padavčata. Tyto plody, shozené stromy ať už
v důsledku silného větru, nemocí nebo zralosti, mohou při správné péči sloužit jako cenný zdroj při péči o zahradu. Kromě možného využití v kuchyni (samozřejmě to není možné vždy, záleží na jejich stavu) mají tato spadaná jablka potenciál i jako organické hnojivo. Proč sbírat spadaná jablka
Význam sběru spadaných jablek nelze podceňovat, protože jejich hromadění může vést k potenciálním problémům na zahradě.
Jedním z rozhodujících důvodů pro odstranění těchto plodů je výskyt škůdců. Ovocné mušky, které přitahuje hnijící ovoce, mohou klást vajíčka, což vede k napadení, které ohrožuje zdravé ovoce. Proto je rychlé odstranění spadaných jablek zásadní pro omezení výskytu škůdců a zachování zdraví vaší zahrady. Jak využít spadaná jablka
A co si tedy s těmito nepovedenými poklady přírody počít, pokud je nechcete jen tak vyhodit do popelnice? Možností je hned několik.
Zahrabání pro obohacení půdy: Jednou z ekologických metod využití spadaných jablek je jejich zakopání na určeném místě na zahradě. Tento postup je však třeba provádět opatrně, aby se zabránilo přilákání škůdců. Za tímto účelem navrstvěte na shnilá jablka silnou 4 až 6centimetrovou vrstvu půdy, abyste odradili škůdce. Tato metoda nejen přispívá k obohacení půdy, ale také usnadňuje rozklad a snižuje pravděpodobnost napadení škůdci. Kompostování s úpravami: Další možností je začlenění spadlých jablek do kompostu. Za tímto účelem posypte jablka dolomitovou moučkou nebo popelem, abyste neutralizovali jejich přirozenou kyselost. Tím vytvoříte vyvážené kompostovací prostředí a zároveň z opadaného ovoce získáte živiny. Hnojení rozkladem: Zkušení zahrádkáři si uvědomují potenciál zkažených jablek jako silného organického hnojiva. Tato technika je zvláště výhodná pro péči o ovocné keře a stromy. Při použití této metody začněte rozbíjením nahnilých jablek pomocí lopaty. Poté vytvořte kolem základny keře příkop, do kterého navrstvíte rozbitá jablka, kompost a zeminu a vytvoříte asi 6 cm vysokou hromadu. Nakonec hromadu zasypte vrstvou slámy nebo mulče, abyste ji dobře izolovali od okolí. Selektivní aplikace pro stromy: Při použití padaných jablek k obohacení ovocných stromů vybírejte jablka, která nejsou příliš nahnilá nebo napadená červy. Začněte vykopáním příkopu asi 4 cm od paty stromu. Vybraná jablka umístěte do výkopu, zasypte je zeminou a poté nahoru přidejte vrstvu dobrého mulče. Zdroj fotografie: Pixabay Při použití padaných jablek k obohacení ovocných stromů vybírejte plody, které nejsou příliš nahnilé nebo napadené červy Na co ještě pamatovat
Nezapomeňte, že je důležité jednat rychle, abyste
zabránili napadení své zahrady škůdci a zajistili si v příštím roce bohatou úrodu bez jakýchkoliv negativních vlivů. Díky těmto technikám můžete být svědky metamorfózy opadaných jablek z vyhozených zbytků v báječný přínos pro zahradu. A to se rozhodně vyplatí.
VIDEO Jsou pro nás jablka vůbec zdravá? Podívejte se na názor odborníka
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři