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Spadaná jablka mají hned 5 využití, o kterých většina zahrádkářů netuší. Jedno z nich obohatí půdu na celou příští sezónu

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Aby vám spadaná jablka přinesla a ještě nějaký užitek, pak je rozhodně nesmíte ihned vyhodit do popelnice. Lze je snadno změnit v hnojivo.
Co se spadanými jablky na zahradě – skvěle poslouží i jako hnojivo

Co se spadanými jablky na zahradě – skvěle poslouží i jako hnojivo

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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