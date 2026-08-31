Oblečení, které vás učiní neviditelným pro AI kamery. Startup přišel se vzory, které matou rozpoznávání obličejů

Člověk v tričku Urban Privacy nezmizí z kamerového záznamu ani se nerozplyne v davu. Ale software, který v reálném čase prohledává obraz a hledá lidské obličeje, může narazit na problém: potisk na hrudi a ramenou nositele generuje pro algoritmus tolik kandidátních „tváří“, že skutečnou tvář buď přehlédne, nebo ji nedokáže spolehlivě přiřadit ke konkrétní identitě. Přesně tímto principem pracuje kolekce FACEPTION RELOADED, kterou v červenci 2026 představila
reportáž Euronews širšímu evropskému publiku. Za značkou stojí designérka Nicole Schellerová a inženýr Daniel Preuß, kteří projekt rozvíjejí od roku 2017. Falešné tváře jako zbraň proti algoritmům
Princip, který Urban Privacy využívá, není úplně nový. Už v roce 2017 představil americký umělec a výzkumník Adam Harvey projekt
HyperFace, textilní vzory navržené tak, aby v detektorech obličejů vyvolávaly falešně pozitivní nálezy. Místo jedné tváře algoritmus „vidí“ desítky. Detekční model pak může být zahlcen kandidáty nebo skutečnou tvář ztratit v šumu.
Urban Privacy na tomto základu staví dvě vrstvy ochrany. První je samotný potisk: velkoformátové abstraktní vzory, které lidskému oku připomínají výrazný streetwear, ale pro strojové vidění napodobují rozestupy, kontrast a obrysové vztahy typické pro lidský obličej. Druhá vrstva je střih, asymetrické a volnější siluety, které podle výrobce komplikují softwaru odvozování dalších atributů, jako je pohlaví nebo typ postavy. Pro lidi na ulici budete výraznější. Pro část algoritmů méně čitelní.
Kde vás dnes AI kamery sledují
Otázka, jestli má anti-surveillance oblečení praktický smysl, stojí a padá s tím, kde všude dnes biometrické systémy reálně běží. V Česku máme doložený případ:
ÚOOÚ potvrdil, že Policie ČR provozovala na Letišti Václava Havla automatické rozpoznávání obličejů, které porovnávalo zachycené tváře s databází „zájmových osob“. Systém byl vypnut k 1. srpnu 2025 a biometrická data smazána, ale samotný fakt, že běžel, ukazuje, že nejde o sci-fi.
V komerčním prostředí je situace ještě pestřejší. V pražském OC Řepy od května 2026 probíhá pilot AI analytiky, která sleduje pohyb zákazníků, fronty a návštěvnost. Globální výrobci kamerových systémů jako Hikvision nabízejí retailovým klientům celý balík: počítání lidí, heatmapy pohybu, detekci front nebo rozpoznávání VIP zákazníků. Ne každá „chytrá kamera“ v Česku rovnou znamená biometrickou identifikaci. ÚOOÚ u jednoho kontrolovaného městského systému například moduly pro rozpoznávání obličejů ani analýzu chůze nenašel. Trend je ale zřejmý a evropský AI Act ho potvrzuje: regulace vzdálené biometrické identifikace jako vysoce rizikové kategorie existuje právě proto, že se taková technologie reálně nasazuje.
Co funguje, co ne a kolik to stojí
Tady je potřeba být upřímný. Veřejně dohledatelný nezávislý test přímo produktů Urban Privacy proti konkrétním policejním nebo komerčním systémům neexistuje. Nejbližší relevantní data přinesla Mozilla Foundation, která v listopadu 2025 testovala srovnatelné anti-surveillance oblečení na běžné AI kameře. Výsledek? Některé kusy skutečně prošly bez detekce člověka. Ale proti modelu pro odhad lidské pózy, tedy systému, který nehledá obličej, ale celou postavu a její pohyb, selhaly.
Akademické výzkumy potvrzují stejný vzorec: adversariální vzory na oblečení dokážou degradovat konkrétní model strojového vidění, ale přenositelnost mezi různými systémy je problém. Čím víc se dohled posouvá od prostého hledání obličeje k multimodálnímu snímání, tedy kombinaci viditelného a infračerveného spektra, analýze chůze a sledování celé postavy, tím víc je potisk s falešnými tvářemi specializovanou obranou, ne univerzálním pláštěm neviditelnosti.
Kolekce FACEPTION RELOADED je dostupná i do Česka. Cenově vypadá takto:
Slim-fit tričko: cca 880 Kč (35 €) Oversize tričko: cca 1 130 Kč (45 €) Mikina (sweatshirt): cca 1 480 Kč (59 €) Hoodie: cca 1 630 Kč (65 €) Stínící pouzdro na mobil OFLAIN V2: cca 2 890 Kč (115 €)
Poštovné do EU startuje na přibližně 365 Kč za zásilku do dvou kilogramů. Italský konkurent Cap_able, který pracuje s adversariálními vzory přímo vetkanými do pleteniny a má patent i testy s detekčním modelem YOLO, stojí výrazně víc. Urban Privacy se pozicuje jako dostupnější vstup do anti-surveillance módy.
Závod, který nikdo nevyhraje
Urban Privacy není jediný hráč na poli. Vedle Cap_able existují anti-surveillance brýle Reflectacles, starší projekt CV Dazzle pracující s asymetrickým make-upem a účesem a sama značka z Lipska nabízí i řadu Urban Ghost s infračervenými LED diodami v kapuci proti nočním kamerám. Souboj se sledovací AI se přesouvá z aplikací a nastavení telefonu přímo do šatníku, a to je podle nás nejzajímavější posun celého příběhu.
Je to ale závod bez cílové čáry. Každý nový adversariální vzor funguje jen do chvíle, než se detekční modely naučí ho ignorovat. A výrobci kamer mezitím přidávají další vrstvy: počítání lidí, sledování pohybu, analýzu chůze nebo kombinaci různých spekter. Jedno tričko s falešnými tvářemi vás neučiní neviditelným pro celý svět kamer. Může ale ztížit práci konkrétnímu algoritmu na konkrétním místě, a pro rostoucí počet lidí, kteří chtějí mít nad svým digitálním otiskem alespoň částečnou kontrolu, to zjevně stačí k tomu, aby sáhli do peněženky.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík