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Oblečení, které vás učiní neviditelným pro AI kamery. Startup přišel se vzory, které matou rozpoznávání obličejů

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Lipský startup Urban Privacy prodává mikiny a trička s potisky, které algoritmům rozpoznávání obličejů podsouvají desítky falešných tváří najednou.
Oblečení chránící před AI kamerami

Oblečení chránící před AI kamerami

Zdroj: EuroNews
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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