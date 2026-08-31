Messiho otec obětoval vlastní život pro synův sen. Půjčili si kufry a odletěli do Barcelony, rodina zůstala v Argentině

Jorge Messi nebalil kufry s vizí, že jeho syn jednou zvedne nad hlavu Zlatý míč. Balil je proto, že argentinská realita přestávala být udržitelná. Léčba růstovým hormonem, kterou malý Lionel potřeboval kvůli diagnostikované poruše růstu, spolykala víc než polovinu otcova výdělku. Pojišťovna kryla jen část, a jen po omezenou dobu. Newell’s Old Boys, klub, kde Leo začínal, podle pozdějších výpovědí obou Messiů platby neřešil spolehlivě. Zbývala jediná cesta: najít klub, který léčbu převezme. Tou cestou se stala Barcelona.
Hotel u Plaça d’Espanya
První barcelonské týdny vypadaly jako provizorium. Otec a syn bydleli v hotelu poblíž Plaça d’Espanya, bez jazyka, bez zázemí, bez jistoty, že se Leo vůbec prosadí. Později se přestěhovali do bytu o sto dvaceti metrech čtverečních ve čtvrti Les Corts, pár minut od Camp Nou. V únoru 2001 dorazila i Celia, Jorgeho manželka, a zbylé tři děti. Na chvíli to vypadalo, že rodina zůstane pohromadě.
Nevydrželo to. Sestra María Sol se v Katalánsku nedokázala adaptovat, problémy s katalánštinou komplikovaly školní docházku. Zhruba v roce 2002 se Celia se sourozenci vrátila do Rosaria. Jorge zůstal. Zůstal s tichým, stydlivým klukem, který se v prvním roce těžko začleňoval mezi spoluhráče a stýskalo se mu tak, že oba plakali, každý zvlášť, aby to ten druhý neviděl.
Otázka, která rozhodla
V jednom z nejtěžších momentů položil Jorge synovi přímou otázku: chceš se vrátit, nebo pokračovat? Messi později v rozhovoru pro América TV řekl, že se rozhodl zůstat, protože cítil reálnou šanci. Bylo mu třináct.
Ta věta zní jednoduše. Ale za ní stojí kalkulace, kterou dělal dospělý. Jorge věděl, co návrat znamená: zpátky do ocelárny, zpátky k účtům za léčbu, zpátky k systému, který syna nedokázal ufinancovat. A věděl, co znamená zůstat: rozdělenou rodinu, část příjmů posílanou přes oceán, roli otce na dálku pro tři děti v Rosariu. V rozhovoru pro Kicker z roku 2013 přiznal, že dnes by takový krok možná znovu neudělal. Byl to risk. Bylo to velmi těžké období.
Z otce agentem
V prvních barcelonských letech byl Jorge výhradně táta. Doprovod na tréninky, vaření, emoční opora. El País výslovně připomíná, že tehdy ještě nebyl Messiho zástupcem. Hranice se rozmazala postupně, přirozeně, protože člověk, který znal každý detail synova života, začal vyjednávat i jeho smlouvy. Z vedoucího směny v ocelárně se stal tvrdý vyjednávač, který řídil přestup do PSG, jednání s Interem Miami i správu obrazových práv a investic. Ještě v roce 2023 byl Jorge kontaktním mužem při finálních rozhovorech o Messiho příchodu na Floridu.
Proměna role neznamená, že se vztah odcizil. Messi v rozhovoru pro LUZU TV na začátku roku 2026 řekl, že od dětství potřeboval otcovo uznání a názor. Pořád. I jako osminásobný držitel Zlatého míče.
Cena, kterou nikdo nepočítal
18. června 2026 rodina veřejně potvrdila, že Jorge prochází zdravotními potížemi, a požádala o soukromí. 8. srpna 2026 Newell’s Old Boys oznámili jeho úmrtí v nemocnici v Rosariu. Bylo mu šedesát osm let. Příčinu smrti rodina nezveřejnila; AP uvedla, že v předchozích měsících podstupoval léčbu blíže nespecifikované nemoci.
Během mistrovství světa 2026 Messi mluvil o těžkých dnech. Po gólu proti Alžírsku byl viditelně emotivní. Nemusel nic vysvětlovat.
Co ten příběh doopravdy říká
Jorgeho Messiho příběh se často čte jako inspirativní vyprávění o otci, který věřil v synův talent. Přesnější čtení je jiné: šlo o vysokorizikové rozhodnutí pod tlakem zdravotní a ekonomické reality, ne o romantickou sázku va banque. O výsledku nerozhodla jen víra, ale kombinace rodinné oběti, ochoty k migraci a klubu, který převzal náklady na léčbu. Pro rodiny v podobné situaci je klíčové nečíst ten příběh jako „stačí věřit“. Rozhodly systémové věci: finance, zdravotní péče, školní adaptace, dlouhodobá přítomnost dospělého, který nesl důsledky.
Jorge Messi neodletěl za snem. Odletěl, protože doma už to nešlo. Že z toho nakonec vyrostla největší fotbalová kariéra v dějinách, věděl tehdy jen jeden třináctiletý kluk v letadle. A možná ani ten ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle