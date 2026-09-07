Končí vám platnost občanky? Před volbami můžete mít v Hradci problémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Končí vám platnost občanky? Před volbami můžete mít v Hradci problém
Osm z deseti mladých lidí tvrdí, že ke komunálním volbám určitě nebo nejspíš přijde. Ve skutečnosti jich...
Nedovolená jízda nákladního vlaku ve stanici Dobřenice na Hradecku omezila dnes zhruba v 18 hodin provoz na...
Sedmé kolo první fotbalové ligy vyšlo Hradci Králové na jedničku. Votroci si už v prvním poločase...
Balóny ani dnes nad Hradcem Králové nevzlétly. Organizátoři Balónového nebe 2026 do poslední možné chvíle...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →