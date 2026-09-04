Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vodní plochy ke koupání v Královéhradeckém kraji, které jsou ještě v provozu, mají většinou vodu v pořádku. Zhoršenou kvalitu vody má podle posledních rozborů Oborský rybník u Jinolic na Jičínsku.
Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí

Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí

Zdroj: SOUKROMÉ RYBÁŘSKÉ REVÍRY.cz
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Další omezení na D11. U Chlumce začíná měsíční oprava
Další omezení na D11. U Chlumce začíná měsíční oprava
Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti
Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha...

Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci
Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci

První zářijový víkend bude v Hradci Králové pořádně nabitý. Nad městem poletí balóny, centrum ovládnou...

Balony přilákaly 3500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti
Balony přilákaly 3500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti

Čtvrteční akce Balony nad soutokem přilákala do Jaroměře zhruba 3500 lidí. Nápor aut zablokoval dopravu v...

Hradec obdivuje balony. Policie varuje řidiče, aby kvůli fotce zastavili
Hradec obdivuje balony. Policie varuje řidiče, aby kvůli fotce zastavili

Tradiční Balonová fiesta plní oblohu nad Hradcem Králové a přitahuje tisíce zvědavců. Barevná podívaná láká...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.