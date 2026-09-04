Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí
Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha...
První zářijový víkend bude v Hradci Králové pořádně nabitý. Nad městem poletí balóny, centrum ovládnou...
Čtvrteční akce Balony nad soutokem přilákala do Jaroměře zhruba 3500 lidí. Nápor aut zablokoval dopravu v...
Tradiční Balonová fiesta plní oblohu nad Hradcem Králové a přitahuje tisíce zvědavců. Barevná podívaná láká...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →