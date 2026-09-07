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Miminka se rozhodla, že čekat nebudou. Odrodit je museli tatínci

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Dennívýzva
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Hned tři miminka se v uplynulém týdnu rozhodla, že na svět přijdou dříve, než se očekávalo. Na svět jim tak museli pomoct jejich tatínci, kterým po telefonu radili moravskoslezští záchranáři. Všechny tři děti i jejich maminky jsou v pořádku.
Miminka se rozhodla, že čekat nebudou. Odrodit je museli tatínci

Miminka se rozhodla, že čekat nebudou. Odrodit je museli tatínci

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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