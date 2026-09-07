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Třikrát a dost. Fiorentina utratila 130 milionů za nový tým, trenérovi nedala ani tři měsíce

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Ještě v neděli odpoledne vypadal plán Fiorentiny poměrně jasně. Fabio Grosso přežije katastrofální začátek sezony, dostane další tři zápasy a vedení si jeho práci vyhodnotí až během reprezentační pauzy. Italská Gazzetta o tom psala ve 13:52 a vysvětlovala, že klub navzdory třem porážkám nechce dělat ukvapené rozhodnutí. O necelých deset hodin později bylo všechno jinak.
Třikrát a dost. Fiorentina utratila 130 milionů za nový tým, trenérovi nedala ani tři měsíce

Třikrát a dost. Fiorentina utratila 130 milionů za nový tým, trenérovi nedala ani tři měsíce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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