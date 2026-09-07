Třikrát a dost. Fiorentina utratila 130 milionů za nový tým, trenérovi nedala ani tři měsíce

Fiorentina Grossa odvolala. Trenér, kterého přivedla teprve 8. června a podepsala s ním dvouletou smlouvu, nevydržel ani tři měsíce a v Serii A dostal přesně tři pokusy. Všechny prohrál, jeho tým vstřelil jediný gól a devět inkasoval. Fiorentina je bez bodu poslední a Grosso se stal prvním odvolaným trenérem nové sezony Serie A.
To samo o sobě stačí na mimořádně rychlý konec.
Jenže Fiorentina letos neudělala drobnou kosmetickou změnu. Za nové hráče podle Gazzetty investovala přibližně 130 milionů eur a přivedla třináct posil.
A právě proto působí tři ligová kola jako tak absurdně krátká lhůta.
Fiorentina nekoupila dvě posily. Prakticky postavila nový tým
Sportovní ředitel Fabio Paratici během léta překopal kádr skoro od základů. Přišli hráči jako Franco Mastantuono na hostování z Realu Madrid, Wilfried Gnonto, Arthur Atta, Valentin Valdepeñas nebo Ibrahim Osman Oulai. V posledních dnech přestupového období se měnil také útok: odešli Moise Kean, Roberto Piccoli a Albert Gudmundsson, místo nich dorazili Beto, Mateo Pellegrino a Momo Njie. Podle Gazzetty se celková investice pohybovala kolem 130 milionů eur.
Taková přestavba má přitom jeden naprosto předvídatelný vedlejší efekt: nový tým potřebuje čas.
Nejde jen o naučení taktiky. Třináct nových fotbalistů znamená nové vazby mezi stopery, novou hierarchii v šatně, jiné návyky při presinku, jiné automatismy při rozehrávce i útočníky, kteří se teprve učí, kam spoluhráči posílají centry.
Některé posily navíc dorazily až na konci přestupového okna. Grosso proto část mužstva dostal do rukou prakticky ve stejné chvíli, kdy už měl okamžitě produkovat výsledky.
To ho samozřejmě nezbavuje odpovědnosti za to, co Fiorentina předvedla. Jen to dává velikost klubové trpělivosti do poněkud zvláštní perspektivy.
Výsledky byly hrozné. Ještě horší byl způsob
Pokud má vedení nějaký argument, kterým může Grossův konec obhájit, není složité ho najít.
Fiorentina nezačala sezonu jen třemi těsnými porážkami.
Nejdřív dostala čtyři góly na půdě AS Řím. Potom přišla domácí prohra 0:3 s nováčkem z Frosinone, navíc během období oslav stého výročí klubu. A následně Fiorentina doma vedla proti Turínu, přesto prohrála 1:2.
Po třech kolech tedy měla bilanci 0–0–3 a skóre 1:9. Podle Gazzetty jde z pohledu inkasovaných branek o nejhorší třízápasový vstup Fiorentiny do ligové sezony.
Problémem nebyla pouze tabulka. Italská média kritizovala nedostatek organizace, reakce po inkasovaných gólech i neustálé změny sestavy a rozestavení.
Grosso skutečně hledal. Začínal s preferovaným 4–3–3, kvůli skladbě mužstva přešel na 4–3–1–2 a později zkoušel také 4–2–3–1. V prvních třech ligových utkáních navíc neposlal dvakrát po sobě na hřiště stejnou základní sestavu a mezi zápasy dělal čtyři či pět změn.
Na jednu stranu je to známka trenéra, který zatím nenašel řešení. Na druhou stranu je poněkud komické postavit mu během léta téměř nový tým a po třech zápasech mu vyčítat, že ještě přesně neví, která sestava funguje nejlépe.
Ještě odpoledne měl dostat tři zápasy. Večer už nedostal ani jeden
Právě vývoj během neděle je možná nejzajímavější část celého příběhu.
Gazzetta odpoledne informovala, že pozice trenéra zatím není bezprostředně ohrožena. Grosso měl podle tehdejšího plánu dostat ligové zápasy s Venezií a Neapolí a pohárový duel s Pisou. Až potom mělo přijít další hodnocení.
Vedení si podle této verze uvědomovalo, že mužstvo po obrovském počtu letních změn potřebuje čas. Fanoušci už po porážce s Turínem žádali Grossovu hlavu, klub ale měl původně tlak ustát. Večer se situace obrátila.
Podle pozdějšího zákulisí Gazzetty sehrály roli neshody mezi Grossem a Paraticim ohledně toho, jak současnou krizi řešit. Rozdílný pohled měl být natolik zásadní, že vedení přestalo čekat na další zápasy a rozhodlo se trenéra okamžitě odvolat.
Tady se Grosův příběh mění.
Pokud by šlo čistě o sportovní výsledky, dává trochu zvláštní smysl rozhodnout večer něco úplně jiného než odpoledne. Fiorentina přece už několik hodin předtím věděla, že má nula bodů a skóre 1:9.
Novou informací proto patrně nebyla tabulka. Bylo jí přesvědčení vedení, že trenér a sportovní ředitel už nemají společnou představu, jak tým opravit.
Paratici vyhazuje i svou vlastní volbu
A právě tady nebude tlak končit Grossovým odchodem. Fabio Paratici nebyl jen člověkem, který trenéra nyní pomohl odvolat. Grosso byl také jeho volbou při budování nového projektu.
Gazzetta připomíná, že klub sice při jeho červnovém představení tvrdil, že šlo o jasnou volbu, v zákulisí měl předtím sondovat i zkušenější trenéry. Grosso nakonec dostal tým, do něhož Paratici během léta investoval obrovské peníze.
Pokud po třech ligových utkáních dospěla stejná sportovní struktura k závěru, že trenér nemůže pokračovat, otázky nemíří jen na člověka, který stál u postranní čáry. Míří i na toho, kdo ho tam posadil.
Fiorentina zažila trenérský chaos už v minulé sezoně. Stefano Pioli skončil po desetizápasové sérii bez vítězství, Paolo Vanoli pak tým zachraňoval a dotáhl jej také do čtvrtfinále Konferenční ligy. Letos měl přijít nový začátek.
Místo toho mění klub trenéra znovu – tentokrát už po třetím kole.
130 milionů koupí hráče. Nekoupí tříměsíční zkratku k hotovému mužstvu
Ve fotbale samozřejmě existují situace, kdy je rychlé odvolání správné. Pokud vedení zjistí, že trenér ztratil šatnu nebo že mezi ním a sportovním ředitelem vznikl zásadní konflikt, není žádnou ctností čekat dalších deset zápasů jen proto, aby rozhodnutí vypadalo trpělivěji.
Fiorentina ale současně vytvořila problém, který bude muset řešit i Grossův nástupce. Třináct nových hráčů nezmizí. Nové vztahy mezi nimi se samy nevytvoří. Kádr, který byl sestavován prakticky do posledních hodin přestupového období, nebude po změně trenéra automaticky sehraný.
A případný další neúspěch už půjde podstatně hůř vysvětlovat jedním špatným koučem. Právě proto jsou tři zápasy tak fascinujícím číslem.
Fiorentina během léta investovala 130 milionů eur do přesvědčení, že staví nový tým. Potom mu dala 270 ligových minut, aby dokázal, že projekt funguje.
Fabio Grosso v nich předvedl příliš málo. Klub mu ale dal ještě méně času. A pokud se Fiorentina rychle nezvedne pod jeho nástupcem, nebude největší otázkou, proč vedení vyhodilo trenéra po třech porážkách.
Bude jí, proč vůbec postavilo projekt, kterému samo nevěřilo ani tři měsíce.
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Zdroje: Reuters – Fiorentina sack Grosso after three straight Serie A defeats [1], La Gazzetta dello Sport – Clamoroso a Firenze: dopo l'avvio disastroso, esonerato Grosso [2], La Gazzetta dello Sport – Fiorentina, Grosso per ora resta. Ma la fiducia è a tempo [3].