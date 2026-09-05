Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Víno nemá rádo výlohy ani světlo v kuchyni. Kterému škodí nejvíce?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lahev vína může doma stát týdny na kuchyňské lince, v prosklené vitríně nebo na polici, kam celý den svítí slunce. Na pohled se nic nemění. Uvnitř ale může světlo pomalu měnit obsah. Nejcitlivější jsou přitom bílá a šumivá vína v čirém skle.
Víno nemá rádo výlohy ani světlo v kuchyni. Kterému škodí nejvíce?

Víno nemá rádo výlohy ani světlo v kuchyni. Kterému škodí nejvíce?

Zdroj: Pixabay/Congerdesign
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí
Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí
Další omezení na D11. U Chlumce začíná měsíční oprava
Další omezení na D11. U Chlumce začíná měsíční oprava

Řidiče na D11 čeká další omezení. K už rozkopanému úseku mezi Sadskou a Poděbrady se teď přidává sedm...

Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti
Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha...

Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci
Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci

První zářijový víkend bude v Hradci Králové pořádně nabitý. Nad městem poletí balóny, centrum ovládnou...

Balony přilákaly 3500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti
Balony přilákaly 3500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti

Čtvrteční akce Balony nad soutokem přilákala do Jaroměře zhruba 3500 lidí. Nápor aut zablokoval dopravu v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.