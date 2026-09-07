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Desítky lidí vyhnala z laboratoře v Brně žíravina. Jednomu muži popálila ruku

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Několik desítek lidí v pondělí odpoledne muselo utéct z budovy ve Studentské ulici v Brně. Unikla tam totiž neznámá žíravina, hasiči ji odstranili. Jeden muž se zranil a musel do nemocnice.
Desítky lidí vyhnala z laboratoře v Brně žíravina. Jednomu muži popálila ruku

Desítky lidí vyhnala z laboratoře v Brně žíravina. Jednomu muži popálila ruku

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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