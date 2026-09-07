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Jičín dražil pozemky v kasárnách. Za bytové parcely utržil 82,5 milionu

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Město Jičín dnes dopoledne vydražilo čtyři pozemky pro stavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun. Podání učinil jeden zájemce. Odpoledne bude město ještě dražit dva pozemky pro rodinné domy.
Jičín dražil pozemky v kasárnách. Za bytové parcely utržil 82,5 milionu

Jičín dražil pozemky v kasárnách. Za bytové parcely utržil 82,5 milionu

Zdroj: město Jičín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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