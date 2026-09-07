Jičín dražil pozemky v kasárnách. Za bytové parcely utržil 82,5 milionu

V areálu kasáren město pozemky postupně prodává od konce loňského roku. Zatím za 22 z 39 nabídnutých pozemků pro rodinné domy utržilo 90,6 milionu korun. Vedení města je s výsledkem spokojené.
V desetihektarovém areálu u Valdštejnské lipové aleje by mělo vzniknout asi 200 bytů. Přibližně tři čtvrtiny z nich by měly být v sedmi bytových domech, zbytek v rodinných domech.
U 39 pozemků pro rodinné domy našlo město prvních pět kupců na přelomu loňského a letošního roku obálkovou metodou. Další prodeje byly formou aukce. V prvním dražebním kole na přelomu května a června bylo 34 parcel. Z nich se vydražilo 20, ale prodalo 17, protože tři vydražitelé nakonec od koupě ustoupili i za cenu propadnutí dražební jistoty.
Do opakované dražby od 1. do 3. září a dnes dalo město 15 parcel. Ve 13 dokončených aukcích se žádný pozemek neprodal. Dnešní dražba pozemků, na nichž mají být čtyři dvouvěžové bytové domy, vydražitele našla. Pokud zaplatí, město z prodeje pozemků v souhrnu průběžně získá 173,1 milionu korun.
Z prodeje parcel by se tak městu mohla vrátit významná část z 274 milionů korun investovaných do infrastruktury v oblasti. První stavby rodinných domů by v oblasti mohly začít koncem letošního roku.
Dosavadní prodeje označil starosta Jan Malý (ANO) na dnešní tiskové konferenci za úspěch. Radnice podle něj bude analyzovat, proč se neprodalo pozemků více, například zda to je kvůli nasycenosti trhu či situaci na hypotečním trhu. Podle místostarosty Petra Hamáčka (KDU-ČSL) se předpokládal prodej asi 19 parcel, což se naplnilo. S výnosem z prodeje počítá letošní rozpočet města.
Strategie a postup dalšího prodeje parcel bude podle starosty na vedení města, které vzejde z říjnových komunálních voleb. Míní, že příští rok na jaře by se mohlo konat další kolo dražby. Hamáček poznamenal, že kromě zbylých parcel pro rodinné domy ještě bude město moci zpeněžit další tři pozemky pro bytové domy. K prodeji tak bude mít majetek za desítky milionů korun.
Cenu pozemků pro rodinné domy město stanovilo podle posudku nejméně na 6560 korun za metr čtvereční. U jednotlivých pozemků to představovalo vyvolávací ceny zhruba od tří do pěti milionů korun. Pozemky pro bytové domy měly minimální cenu 11 tisíc korun za metr čtvereční.
Armádní areál získalo město mezi lety 2000 až 2006, později v něm zbouralo většinu budov. Původně měli kasárny přebudovat soukromí investoři. Ani jeden ze dvou pokusů předat místo soukromníkům ale nevyšel. Radnice se v roce 2011 rozhodla, že ve využití místa bude pokračovat sama.