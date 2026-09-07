Zrádci odtajnili druhou osmičku hráčů. Jeden vyjednával s únosci, jiný chce využít svůj vzhled

Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - finále 2. řady, FOTO: distr. FTV Prima
Televizní obrazovky Primy i letos na podzim ovládnou intriky a chladnokrevné lži v další řadě reality show Zrádci. Moderátor Vojtěch Kotek na hradě Křivoklát přivítá sestavu soutěžících s velmi neobvyklými profesemi a pečlivě promyšlenou taktikou. Tentokrát nepůjde o budování nových přátelství v malebných historických kulisách. Účastníci moc dobře vědí do jakého prostředí vstupují a hodlají si odnést hlavní výhru naprosto za každou cenu. Lákavé zahození morálních zásad
Letošní řada Zrádců přitáhla pozornost osobností s velmi vyhraněným smyslem pro spravedlnost. 3. série bude bez zapojení známých osobností a
doplní další zajímaví hráči. první osmičku soutěžících
Obchodní zástupce Petr našel v psychologickém formátu velké zalíbení a do soutěže se přihlásil s konkrétním cílem. V běžném životě se sice řídí silným etickým kompasem, možnost své osobní hranice naprosto rozšlapat ho ovšem na celém konceptu lákala ze všeho nejvíce. Podobný přístup zvolila psycholožka Anastázie toužící otestovat vlastní psychickou odolnost pod extrémním tlakem.
Profesionální vyjednávání v akci
O hradní poklad zabojují lidé se zkušenostmi z mimořádně vypjatých situací. Vyjednavač Adam se celou dekádu specializoval na případy zahraničních únosů po celém světě. Jeho denním chlebem byla komunikace se zločinci o propuštění zajatců výměnou za výkupné.
Emoce umí perfektně ovládat také lovec pašeráků Tomáš sázející na svůj chladný úsudek. Vsadil na schopnost nebrat si aktuální dění osobně a do hry vstupuje s vědomím absence jakýchkoli spojenců.
Detailní příprava a utajené plány
Nová sezóna přináší mnohem systematičtější přípravu jednotlivých aktérů před samotným natáčením. Realitní makléřka Annelie si kvůli soutěži nakoupila zcela nový šatník a své postupy si pečlivě zapisuje do notýsku.
Profesorka Domi dorazila z Finska a hodlá těžit ze svého na první pohled důvěryhodného vzhledu, vnitřně se ovšem považuje za mimořádně manipulativního člověka. Vědec David se do strategické partie pustil na naléhání svých kolegů a prý ho k účasti popostrčil i prorocký sen jeho manželky.
Social media manager Barnabáš plánuje maximálně využít svou obrovskou míru trpělivosti. Vypjaté emoce dokáže velmi dlouho dusit v sobě a bedlivě u toho sledovat chování ostatních obyvatel hradu. Své případné výhrady u kulatého stolu si ovšem velmi dobře rozmyslí. Přílišná asertivita by z něj podle jeho vlastních slov mohla zbytečně udělat snadný terč.
Nové díly Zrádců budou k dispozici od 16. září na platformě prima+ a poté o čtyři dny později na Primě.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima, Zrádci).