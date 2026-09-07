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Zrádci odtajnili druhou osmičku hráčů. Jeden vyjednával s únosci, jiný chce využít svůj vzhled

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Pokračování televizní reality show Zrádci představuje druhou osmičku soutěžících. Zveřejněná jména a neobvyklé profese slibují nelítostný souboj.
Zrádci - finále 2. řady

Zrádci - finále 2. řady

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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