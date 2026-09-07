Littler překazil soupeři hattrick a ovládl Prahu. Poražený reagoval vtipně: Vrať mi mou trofej!

Neděle 6. září, Letňany, zaplněná hala, teplota uvnitř i venku vysoko nad komfortní hranicí. Luke Littler stojí u oche a potřebuje zavřít čtrnáctý leg finále. Dvě šipky předtím minul Humphries double 16, kterým mohl srovnat na 7:7. Littler trefí double 10. Skóre 8:6, šestý titul na European Tour a první pražská trofej v kariéře. Pro Humphriese, který si z Czech Darts Open udělal osobní pevnost, konec snu o hattricku.
Humphriesova pražská pevnost padla
Luke Humphries vyhrál Czech Darts Open v letech 2022, 2024 a 2025. V roce 2023 mu cestu zatarasil Peter Wright ve čtvrtfinále, jinak ale Praha patřila jemu. Sám opakovaně říkal, že pražský turnaj je jeho nejoblíbenější zastávka European Tour. „Nejsem Čech, ale berou mě za svého,“ prohlásil po sobotním postupu do finálového dne. Třetí titul v řadě by z něj udělal prvního hráče s pražským hattrickem. Čtvrtý celkově by byl rekord, o kterém se v kontextu jednoho podniku European Tour mluví jen zřídka.
Právě proto Littlerovo vítězství neznamená jen další řádek ve statistice. Znamená, že nejmladší světová jednička dokázala vyhrát na palubovce, kde se její největší rival cítil jako doma.
Čtyři zápasy, jeden den
Littlerův finálový den v Letňanech vypadal jako postupné stupňování obtížnosti. Ráno Krzysztof Ratajski, odpoledne Danny Noppert, v semifinále Michael van Gerwen a na závěr Humphries. Čtyři zápasy za jeden den, každý proti hráči z první třicítky světa.
Finále samotné nebylo demolice. Humphries vedl 3:2, pak Littler přepnul, dvě po sobě jdoucí 12dartová lega a checkout 130 přes bull ho vytáhly do vedení 7:4. Humphries ale stáhl na 7:6 a měl dvě šipky na double 16, kterými mohl vyrovnat. Obě minul. Littler zavřel na double 10.
Čísla finále:
|
|Littler
|Humphries
|Skóre
|8
|6
|Průměr
|95,25
|94,81
|Klíčový moment
|130 checkout na bull
|2× minul D16 na 7:7
Průměry pod 96 bodů u obou hráčů? Pro Littlera, který běžně drží průměr nad 101, to vypadá slabě. Jenže finále se nehrálo ve vakuu, oba měli za sebou celý hrací den a podle Sky Sports se prali i s horkem v hale. Rozhodly momenty, ne konstantní dominance.
Rivalita dvou Luků v číslech
Littler a Humphries se potkávají tak často, že jejich vzájemná bilance funguje jako barometr celého sportu. Podle databáze All Things Darts mají k září 2026 odehráno 38 vzájemných zápasů s bilancí 23:15 pro Humphriese. Dlouhodobě tedy stále vede starší z dvojice, ale poslední velká finále, včetně toho pražského, ukazují, že se misky vah naklánějí.
Zajímavé je, že mimo terč spolu fungují bez problémů. Společně reprezentovali Anglii na World Cupu a po finále v Praze Humphries mluvil smířlivě. Řekl, že „nemůže být naštvaný“, protože už samotná cesta do finále byla vzhledem k jeho zdravotnímu stavu úspěch. V nadsázce ale prý prohodil něco ve smyslu, ať mu Littler vrátí jeho trofej, narážka na tři předchozí pražské triumfy. Přesný přepis se z oficiálních zdrojů nepodařilo dohledat, ale kontext sedí: Humphries si z Prahy udělal svůj obývák a Littler mu v něm právě usedl do křesla.
Praha jako šipkařská destinace
Promotér Pavel Korda před turnajem odhadoval víkendovou návštěvnost na zhruba 18 tisíc lidí. Letňanská hala byla zaplněná, hlasitá a (což hráči opakovaně zdůrazňovali) pozitivní. Žádné bučení, žádná negativita. Reportér TN.cz popsal atmosféru jako „šipkařské peklo“ v tom nejlepším slova smyslu.
Czech Darts Open je unikátní příležitost vidět světovou špičku naživo. Nejde o exhibici, ale o ostrý podnik European Tour se 48 hráči, šestnácti nasazenými z čela žebříčku a celkovým prize money ve výši přibližně 7,1 milionu korun. Vítěz bere zhruba 1,08 milionu, finalista 464 tisíc. A organizátoři to berou vážně, na Ticketportalu byly vypsané podmínky včetně zákazu klubových fotbalových barev a nulové tolerance opilosti.
Ročník 2027 zatím oficiálně oznámen nebyl. Kdo chce být u toho, až se Praha znovu rozezní, měl by hlídat stránky PDC Europe a Ticketportal, stejnou cestou šly vstupenky letos.
Co bude dál
Littler si pražským titulem zajistil účast na European Championship v Dortmundu, který označil za jednu z trofejí, po kterých jde. Zároveň naznačil, že kvůli nabitému programu možná další „běžné“ podniky European Tour letos vynechá. Humphries se vrátí. V Praze má tři tituly, tisíce fanoušků, kteří ho berou za svého, a dvě netrefené šipky na double 16, které ho budou budit ze spaní.
Příští rok v Letňanech se může stát cokoli. Jedno je ale jisté, pokud se oba Lukové potkají znovu v pražském finále, hala bude stát na hlavě ještě dřív, než první šipka opustí ruku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta