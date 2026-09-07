Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kýbl bramborových slupek místo drahého čištění: vesnický trik vytáhne saze z komína před topnou sezonou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyčistit komín zvládnete snadno i vy sami. Stačí si připravit bramborové slupky, ty spálit a veškeré saze brzy zmizí.
Kýbl bramborových slupek místo drahého čištění: vesnický trik vytáhne saze z komína před topnou sezonou

Kýbl bramborových slupek místo drahého čištění: vesnický trik vytáhne saze z komína před topnou sezonou

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z adbz.cz
Nalijte kolu do toalety a nechte ji přes noc působit. Ráno uvidíte, proč drahá chemie často zbytečně leží doma
Nalijte kolu do toalety a nechte ji přes noc působit. Ráno uvidíte, proč drahá chemie často zbytečně leží doma
Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích
Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích

Aby byla vaše úroda brambor co největší a nejchutnější, měli byste se vyhnout této časté chybě. Nadbytečná...

Nastříkala jsem na plíseň domácí roztok a nechala 10 minut. Stačil hadřík a bylo čisto
Nastříkala jsem na plíseň domácí roztok a nechala 10 minut. Stačil hadřík a bylo čisto

Olej z čajovníku, známý pro své silné protiplísňové vlastnosti a osvěžující vůni, je ve směsi s vodou...

Dvacetikoruna se prodala za 480 tisíc. Poznáte ji podle jednoho detailu, který přehlédne i pokladní
Dvacetikoruna se prodala za 480 tisíc. Poznáte ji podle jednoho detailu, který přehlédne i pokladní

Pokud u sebe najdete tuto minci, pak z vás budou boháči. Její hodnota se při poslední aukci vyšplhala na...

EU přikazuje rekonstrukci starých domů do roku 2030. Platit budete vy, ne stát. A ceny firem už teď letí nahoru
EU přikazuje rekonstrukci starých domů do roku 2030. Platit budete vy, ne stát. A ceny firem už teď letí nahoru

Ne vždy je možné k rekonstrukci bydlení přistupovat jen v případech, kdy se nám nelíbí a nejsme s ním...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.