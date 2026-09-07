Bankrot kvůli hazardu, falešný covid pas a konflikty v kabině. Útočník s 1001 zápasy v NHL nemůže najít tým

30. března 2026 slavil v dresu Vancouveru tisící zápas v kariéře. O pět měsíců později ho oficiální NHL Free Agent Tracker stále eviduje mezi neangažovanými volnými hráči. Nikdo nepodepsal. Nikdo veřejně neprojevil zájem.
Příběh Evandera Kanea není příběhem hráče, který zapomněl hrát hokej. Třináct gólů a 31 bodů v 71 zápasech minulé sezony, to jsou čísla, s nimiž se dá v NHL uživit. Jenže Kane si za patnáct let v lize nasbíral tolik varovných signálů mimo led, že jeho sportovní hodnota přestala stačit na to, aby je kluby přehlížely. A právě tady se láme celý jeho osud.
Šest adres, jeden vzorec
Atlanta, Winnipeg, Buffalo, San Jose, Edmonton, Vancouver. Šest organizací, pokud počítáme přestěhované Thrashers a Jets zvlášť. Některé odchody byly banální (relokace, běžné výměny). Jiné už tak nevinné nebyly.
V San Jose se Kaneova kariéra poprvé viditelně rozpadla. V říjnu 2021 ho liga suspendovala na 21 zápasů bez mzdy za předložení podvodného očkovacího dokladu. Do konce sezony Sharks jeho kontrakt ukončili. Edmonton ho přesto vzal, protože uměl dávat góly, hrát tvrdě a přidat zkušenost z play-off. V červnu 2025 ho Oilers poslali do Vancouveru v rámci úlevy pod platovým stropem. Jak tehdy napsal Mark Spector ze Sportsnetu, šlo primárně o manévr s platovým stropem, ne o sportovní vizi.
Vancouver dal Kaneovi šanci. Generální manažer Patrik Allvin mluvil o upgradu útočné rotace a o tom, že tým bude „těžší soupeř“. Jenže už 26. ledna 2026, tedy uprostřed sezony, Canucks povolili Kaneovu agentovi hledat výměnu. Trh nereagoval. Ani jeden klub se nepřihlásil.
Bankrot, hazard a soudní spisy
9. ledna 2021 podal Kane v Kalifornii osobní bankrot podle Chapter 7. Soudní dokumenty hovoří o dluzích kolem 28 milionů dolarů (zhruba 672 milionů korun) a výslovně zmiňují hazardní ztráty ve výši 1,5 milionu dolarů před podáním návrhu. Věřitelé se roky snažili řízení zablokovat nebo překlopit do jiného režimu, ale odvolací soudy Kanea opakovaně podržely, naposledy ještě v roce 2024.
Bankrot sám o sobě nemusí být konec kariéry. Hráči NHL vydělávají dost na to, aby se z finančních problémů dostali. Problém je, co bankrot odhalil: soud označil Kaneovy finanční kroky za „neuváženě hazardní“. A to v kontextu, kdy hráč už měl za sebou suspendaci za podvodný covidový doklad a narůstající pověst potížisty.
Kabina promluvila
Koncem srpna 2026 přišla další rána. Bývalý spoluhráč ze San Jose Kurtis Gabriel v podcastu San Jose Hockey Now popsal atmosféru kolem Kanea v kabině Sharks. Podle Gabriela Kane opakovaně chodil pozdě na týmové schůzky, přicházel v žabkách a teplákovce, zatímco ostatní dodržovali dress code, a vytvářel atmosféru zastrašování. „Došli jsme do bodu, kdy jsme ho tam nechtěli,“ řekl Gabriel doslova.
Jde o svědectví jednoho hráče, ne o oficiální závěr klubu nebo ligy. Ale zapadá do vzorce, který se táhne celou Kaneovou kariérou: ne jeden velký skandál, ale řetězec menších i větších incidentů, které se postupně nasčítaly do jednoho odrazujícího celku. Kane na Gabrielovy výroky reagoval naznačením, že „sdílí svou pravdu“, ale konkrétní veřejné vyjádření ani právní kroky zatím doložené nejsou.
Čísla, která už nestačí
Kaneova sezona 2025/26 vypadá na papíře solidně: 13 gólů, 18 asistencí, 31 bodů. Jenže přepočet na zápas (0,44 bodu) je výrazně pod jeho kariérním průměrem 0,65. Pro srovnání: Claude Giroux, o čtyři roky starší veterán, nasbíral ve stejné sezoně 49 bodů v 82 zápasech.
Kane tedy není statisticky mrtvý. Je ale statisticky průměrný. A průměrný veterán s reputační zátěží (bankrot propojený s hazardem, ligová suspendace, čerstvé kabinové výpovědi) je pro generální manažery toxická rovnice. Když hráč dává třicet gólů za sezonu, klub riskne. Když dává třináct, riziko se nevyplatí.
Poslední šance, nebo konec?
Formálně může Kane podepsat kdykoli, je neomezený volný hráč. Realisticky se ale jeho možnosti zúžily na profesionální tryout nebo minimální smlouvu na doplnění kádru. Pokud vůbec. Evropa zůstává teoretickou variantou, ale žádný konkrétní zájem zatím doložený není.
NHL Kanea tolerovala, dokud jeho góly a tvrdost převyšovaly reputační náklady. Ve chvíli, kdy se z rozdílového hráče stal doplňkový veterán, tolerance zmizela. Září běží, telefon mlčí a tisící zápas v kariéře vypadá čím dál víc jako poslední velký milník.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka