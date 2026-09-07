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Letošní Zrádci budou bez celebrit, Prima odhalila zbytek hráčů. Jeden vyjednával s únosci, jiný lovil pašeráky

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Třetí řada reality show Zrádci přináší drsnější pravidla a promyšlené strategie. O výhru zabojuje vyjednavač únosů i lovec pašeráků.
Zrádci 7. díl 2. řady

Zrádci 7. díl 2. řady

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
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