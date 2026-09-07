Muž roku 2019 potkal svou ženu na castingu MasterChefa. Bojoval s neplodností, dnes s Betty vychovávají dceru, která je celá po něm

Šedesát semifinalistů stálo v špalíru a čekalo na vstup do kuchyně. Vojta, tehdy známý hlavně jako vítěz soutěže Muž roku 2019 a lifestyle kouč, si všiml Betty hned prvním pohledem.
Ona jemu radila během castingového procesu, on se snažil tvářit nezúčastněně. Půl roku svůj vztah tajili před produkcí. Pak spolu začali bydlet, v dubnu 2023 oznámili zásnuby, 28. září téhož roku si řekli ano. A 22. listopadu 2024 se narodila Amálka, holčička, kterou oba popisují jako vymodlené dítě. Cesta k ní ale nebyla zdaleka tak hladká jako chronologie jejich vztahu. Jeden pohled na chodbě, půl roku mlčení
Vojta v rozhovoru pro
Český rozhlas popisuje první natáčecí den MasterChefa jako moment, kdy mu „stačil jeden pohled“. Betty tehdy pracovala v marketingu a do soutěže šla s chutí zkusit něco jiného. Že se z toho vyklube vztah, nečekal nikdo z nich.
Produkci nic neřekli. Během soutěže spolu komunikovali opatrně, aby nevzbudili pozornost kamer ani ostatních soutěžících. Teprve po skončení natáčení v roce 2022
začali žít společně a veřejně se ukázali jako pár. Betty později přiznala, že MasterChef jí dal odvahu opustit korporátní práci a vrhnout se do společných gastro projektů s Vojtou. On si paralelně nechal několik pracovních dnů týdně pro koučink, ona přinesla marketingové myšlení. Fungují společně, ale každý po svém: společná kuchyně, oddělené kalendáře. Tělo, které „vypnulo reprodukční funkci“
Mezi titulem Muž roku 2019 a setkáním s Betty prošel Vojta obdobím, o kterém dnes mluví otevřeně, ale které ho tehdy uzavřelo do sebe. Nízký testosteron, vysoký kortizol, katastrofální spermiogram. V jednom rozhovoru pro
Blesk popsal výsledek: Následovala substituční léčba, která nezabrala. Vyšetření na urologii, endokrinologii, magnetická rezonance kvůli vyloučení závažnější příčiny. Lékaři se nakonec přiklonili k diagnóze dlouhodobého stresu, tělo podle Vojty doslova „vypnulo reprodukční funkci“. „Deset spermií místo zhruba deseti milionů v mililitru ejakulátu.“
Cestu ven popisuje jako kombinaci změny životního stylu, práce s psychikou a opuštění výkonového nastavení, které ho do krize dostalo. Časově to není jednoznačné;
v různých rozhovorech mluví o „nápravě do roka“ i o „dvou letech terapií“. Jisté je, že ještě před početím Amálky mu lékař potvrdil, že jeho plodnost se obnovila. Žádný medicínský zázrak. Spíš tvrdá práce na sobě v době, kdy se o mužské reprodukční zdraví veřejně skoro nikdo nezajímal. Zdroj fotografie: Nextfoto
Právě proto se oba zapojili do osvětové kampaně kliniky PRONATAL s názvem „Plodnost není samozřejmost“. Vojta opakovaně říká, že prevence stojí málo a může ušetřit roky stresu. Podle nás je právě tohle nejcennější část jeho veřejného příběhu: ne romantika z castingu, ale normalizace tématu, o kterém čeští muži tradičně mlčí.
Amálka: „Celý Vojta, ale veselá po mně“
Betty to v rozhovoru pro Proženy shrnula jednou větou: vzhledově je Amálka celý Vojta. On sám ji označuje za „svůj klon“. Ale podoba nekončí u obličeje; oba rodiče u ní vidí Vojtův apetit a chuť komentovat svět kolem sebe. Betty zároveň dodává, že povahově je dcera veselá a bezproblémová spíš po ní, jen opatrnější, a to zase po Vojtovi.
Na jménu se shodli ještě předtím, než Betty otěhotněla. Amálka je pro ně „vymodlené“ dítě, a tohle slovo se v jejich mediálních výstupech vrací tak často, že mu člověk věří. Ne jako frázi, ale jako shrnutí let, kdy Vojta nevěděl, jestli vůbec bude moct být otcem.
Rodičovství bez scénáře, ale s granolou
Zajímavé je, jak rozdílně oba prožívají proměnu v rodiče. Betty říká, že ji mateřství „moc nezměnilo“; neměla velká očekávání a
snaží se s Amálkou fungovat stejně jako předtím, jen s ohledem na její jídlo a spánek. Vojta naopak přiznává, že se mu život otočil o 180 stupňů. Hlavním úkolem je podle něj „nonstop a skoro navždy“ starat se o přežití malého člověka.
V praxi to vypadá tak, že Amálku berou na festivalové akce, televizní natáčení i pracovní cesty. Betty říká, že jim to vyhovuje, protože dcera má ráda lidi a nevadí jí cestování. Stravování řeší bez velkých zákazů: tvaroh s vlastní granolou a ovocem, méně sladké varianty místo úplného zákazu cukru, minimum fastfoodu. Na TV Nova v lednu 2026 s nadsázkou prohlásili, že Amálku „už pomalu učí vařit“ a jednou by ji rádi přihlásili do MasterChef Junior.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová