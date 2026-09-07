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Muž roku 2019 potkal svou ženu na castingu MasterChefa. Bojoval s neplodností, dnes s Betty vychovávají dceru, která je celá po něm

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Vojta Urban a Betty Minaříková se poprvé viděli na chodbě ateliéru MasterChef Česko 2022. O čtyři roky později vychovávají dceru, kterou Vojta označuje za „můj klon“.
Muž roku 2019 potkal svou ženu na castingu MasterChefa. Bojoval s neplodností, dnes s Betty vychovávají dceru, která je celá po něm

Muž roku 2019 potkal svou ženu na castingu MasterChefa. Bojoval s neplodností, dnes s Betty vychovávají dceru, která je celá po něm

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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