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Náchod připravuje nové centrum pro opuštěná zvířata, lidé vybírají jeho jméno

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Náchod se chystá na vznik nového Centra péče o zvířata, které má nabídnout azyl nalezeným a opuštěným zvířatům. Jak se mu bude říkat, o tom rozhodnou lidé sami.
Náchod připravuje nové centrum pro opuštěná zvířata, lidé vybírají jeho jméno

Náchod připravuje nové centrum pro opuštěná zvířata, lidé vybírají jeho jméno

Zdroj: Město Náchod
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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