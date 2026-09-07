Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Českému fotbalu chybí hrdost, říká Jansta. Bývalý šéf basketbalu zpochybnil, že zahraniční trenér svaz zachrání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Miroslav Jansta ví, co znamená vsadit na cizince u národního týmu. V basketbalu to zkusil, a teď říká, proč to ve fotbalu může selhat.
Českému fotbalu chybí hrdost, říká Jansta. Bývalý šéf basketbalu zpochybnil, že zahraniční trenér svaz zachrání

Českému fotbalu chybí hrdost, říká Jansta. Bývalý šéf basketbalu zpochybnil, že zahraniční trenér svaz zachrání

Zdroj: Česká basketbalová federace
Reklama
Další články z SportyŽivě
Littler překazil soupeři hattrick a ovládl Prahu. Poražený reagoval vtipně: Vrať mi mou trofej!
Littler překazil soupeři hattrick a ovládl Prahu. Poražený reagoval vtipně: Vrať mi mou trofej!
Poprvé za 149 let chybí v semifinále grandslamu hráč s bekhendem jednoruč. Federer doufá, že to není konec
Poprvé za 149 let chybí v semifinále grandslamu hráč s bekhendem jednoruč. Federer doufá, že to není konec

Stefanos Tsitsipas padl v osmifinále US Open 2026 se Sheltonem 2:6, 3:6, 4:6, a s ním padla i série stará...

Krejčí dostal od trenéra tvrdý vzkaz, pak dal gól hlavou v derby. Po zápase si vyměnil dres se synem Priskeho
Krejčí dostal od trenéra tvrdý vzkaz, pak dal gól hlavou v derby. Po zápase si vyměnil dres se synem Priskeho

Český stoper skóroval hlavou při prvním ligovém startu sezony a po zápase poslal vzkaz bývalému trenérovi...

Pastrňák patří v nové NHL 27 mezi nejlepší hráče, ale jeho obličej vyvolal vlnu posměchu. Fanoušci ho nepoznávají
Pastrňák patří v nové NHL 27 mezi nejlepší hráče, ale jeho obličej vyvolal vlnu posměchu. Fanoušci ho nepoznávají

5. září 2026, den po spuštění Early Accessu NHL 27, zveřejnil uživatel @KingKhusy na síti X srovnání...

Sparta zažívá nejhorší start za 20 let. Paradoxně poslední tak špatný sezona skončila titulem
Sparta zažívá nejhorší start za 20 let. Paradoxně poslední tak špatný sezona skončila titulem

Po sedmi kolech Chance Ligy 2026/27 má Sparta devět bodů, čtyři porážky a desáté místo v tabulce. Tak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.