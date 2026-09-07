Nejdřív litovala plastiky prsou, teď chce ještě větší. Kylie Jenner prozradila i přesnou velikost implantátů

Posun je nápadný. Když Kylie poprvé otevřeně přiznala augmentaci prsou, rámovala ji jako unáhlené rozhodnutí mladé dívky, které by dnes udělala jinak. Americká společnost plastických chirurgů (ASPS) tehdy její výpověď zasadila do širší debaty o vlivu celebrit na mladé publikum a o tom, jak mateřství mění vztah ženy k vlastnímu tělu. Jenže
od té doby se její veřejný postoj proměnil tak razantně, že dnes sdílí technické parametry svých implantátů s přesností chirurgického protokolu a nahlas přemýšlí o dalším zvětšení. Od lítosti k technickému manuálu: tři roky ve třech krocích
Příběh nemá jen dva body, lítost a chuť na víc. Má tři.
2023 – přiznání a lítost. Kylie veřejně potvrdila, že augmentaci podstoupila v devatenácti letech, tedy zhruba kolem roku 2017. Mluvila o tom, že by se dnes rozhodla jinak, a ASPS její slova použila jako vstupní bod do diskuse o mladých pacientkách a nevratnosti estetických zákroků.
2025 – technická transparentnost. 3. června 2025 Kylie zanechala komentář pod TikTokem australské influencerky Rachel Leary, ve kterém bez obalu vypsala kompletní specifikaci svých implantátů: 445 kubických centimetrů, silikonové, střední profil, umístěné z poloviny pod svalem. Přidala i jméno chirurga, Gartha Fishera. Žádná celebrita z klanu Kardashian-Jenner dosud nezveřejnila tak detailní „technický list“ vlastního zákroku.
2026 – chuť jít dál. V epizodě podcastu Better Half with Stas & Vic z 26. srpna 2026 Kylie prohlásila, že chce prsa „větší a výraznější“, a dodala větu, která obletěla internet: „Chci, aby moje prsa vešla do místnosti dřív než já.“ Hostitelka Stas potvrdila, že to od ní slyší už asi rok. Na otázku, jestli to stihne před třicítkou, odpověděla Kylie stručně: „Asi ne.“ Jak si stojí vedle zbytku klanu
Kylie není jedinou členkou rodiny, která o plastikách mluví. Rozdíl je v míře detailu.
Kim Kardashian v rozhovoru pro Allure v roce 2022 přiznala „trochu botoxu“ a popřela výplně. Žádné číslo, žádný profil, žádné jméno chirurga. Khloé Kardashian veřejně potvrdila rhinoplastiku a injekční zásahy během reunionu Keeping Up with the Kardashians, ale ani ona nepublikovala nic, co by se blížilo Kyliiným 445 cc se všemi parametry.
Kylie tak posunula laťku transparentnosti o několik pater výš. Otázka je, jestli jde o upřímnost, nebo o promyšlenou komunikační strategii; podle nás pravděpodobně o obojí. Její kosmetická značka Kylie Cosmetics stojí na osobním brandu, a čím víc autentických detailů sdílí, tím víc se posiluje vazba s publikem.
VIDEO Český kontext: druhý nejčastější estetický zákrok
Augmentace prsou není jen hollywoodská záležitost. Podle
globálního průzkumu ISAPS za rok 2024 se v Česku provedlo odhadem 6 782 augmentací prsou, čímž se tento zákrok zařadil na druhé místo mezi estetickými chirurgickými výkony, hned za operaci víček.
Cenově se české kliniky pohybují výrazně níž než americké:
Česko USA (honorář chirurga) Orientační cena 68 000–88 000 Kč 110 000–192 000 Kč Zdroj Estheticon, Phivio ASPS 2024
Americká čísla přitom zahrnují jen honorář chirurga, bez anestezie a zařízení. Reálný účet v USA bývá vyšší. V Česku kliniky obvykle komunikují cenu jako balíček včetně implantátů, anestezie a pooperační péče, ale i tady se konečná částka liší podle typu implantátu a kliniky.
Co říká medicína o opakovaném zvětšování
Když celebrita mluví o dalším zvětšení, zní to jako výměna šatů. Medicínská realita je složitější. FDA ve svém přehledu pro pacientky zdůrazňuje klíčovou věc: prsní implantáty nejsou doživotní zařízení. Každá nositelka by měla počítat s tím, že během života podstoupí jednu nebo více dalších operací, ať už kvůli komplikacím, nebo kvůli změně preferencí. Mezi nejčastější rizika patří:
Kapsulární kontraktura – ztvrdnutí jizevnaté tkáně kolem implantátu Ruptura nebo tichá ruptura – u silikonových implantátů nemusí být okamžitě patrná Asymetrie, bolest, jizvení, infekce Nutnost dalších reoperací, které nemusí hradit pojištění
ASPS navíc doporučuje u silikonových implantátů screening pomocí MRI nebo ultrazvuku po pěti až šesti letech od operace a poté každé dva až tři roky. To je náklad a závazek, o kterém se v rozhovorech s celebritami nemluví.
Plastičtí chirurgové citovaní magazínem Glamour v souvislosti s Kyliiným komentářem na TikToku upozornili ještě na jednu věc: číslo 445 cc nelze přenést na jiné tělo jako univerzální recept. Výsledek závisí na anatomii hrudníku, výšce, šířce a kvalitě tkáně.
„Objednávka podle Kylie“ u chirurga prostě neexistuje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová