Sabalenková zastavila zápas na US Open a šla za rozhodčí. Někdo tady kouří trávu, stěžovala si světová jednička

Ve čtvrtek 4. září, na Louis Armstrong Stadium, v úvodních minutách zápasu 3. kola se Aryna Sabalenková chystala k podání proti Kamille Rachimovové. Zastavila se a zamířila k rozhodčí Evě Asderakiové-Mooreové. „Někdo tu kouří trávu… protože je to opravdu silné,“ řekla dost nahlas na to, aby to zachytily televizní mikrofony. Rozhodčí stížnost předala dál, pořadatelé prohledali okolí. Nikoho nenašli. Hra pokračovala. Sabalenková vyhrála 6:3, 6:4 a protáhla svou newyorskou vítěznou sérii na šestnáct zápasů.
Krátké přerušení, žádný zlom
Incident se odehrál v časné fázi prvního setu, podle agentury AP šlo o třetí gem zápasu, Reuters uvádí druhý podávací gem Sabalenkové. Přesná stopáž přerušení není k dispozici, ale nešlo o dramatickou pauzu s odchodem do šaten. Rozhodčí vyslechla stížnost, bezpečnostní služba zkontrolovala přilehlé sektory hlediště a zápas běžel dál.
Sportovně Sabalenkovou epizoda nezlomila. Deset es, ani jeden ztracený servis, ani jeden brejkbol, který by musela odvracet. Rachimovová, tatáž hráčka, která o kolo dřív vyřadila Barboru Krejčíkovou, nedostala šanci se do zápasu vrátit. „Lidé si mohou kouřit, co chtějí, ale ne u tenisových kurtů. V tom se těžko soutěží na maximum,“ řekla Sabalenková po utkání s úsměvem, který naznačoval, že z věci nechce dělat drama.
Opakující se problém v Queens
Nejde o první podobnou stížnost na US Open. V roce 2023 si Maria Sakkariová během zápasu na Court 17 postěžovala na totéž: „Ten zápach, proboha. Myslím, že je to z parku.“ Americká tenisová asociace (USTA) tehdy po kontrole nenašla důkaz o kouření v hledišti a spekulovala o tom, že pach přivál vítr z přilehlého Flushing Meadows-Corona Parku. Ještě o rok dřív si na marihuanový zápach stěžoval Nick Kyrgios.
Letošní incident se ale posunul na výrazně větší scénu. Louis Armstrong Stadium pojme přes čtrnáct tisíc diváků a je druhým největším dvorcem areálu. A hrála na něm světová jednička, ne hráčka na Court 17 v prvním kole.
Podle nás jde o strukturální problém, ne o sabotáž. Areál USTA Billie Jean King National Tennis Center se oficiálně prezentuje jako nekuřácký, návštěvnický řád výslovně zakazuje cigarety, e-cigarety i vapování. Jenže stadiony jsou otevřené, Corona Park začíná pár desítek metrů za plotem a vítr v Queens fouká, jak chce.
Legální, a přesto zakázané
Rekreační marihuana je ve státě New York od roku 2021 legální pro osoby starší 21 let. To ale neznamená, že si člověk může zapálit kdekoli. Podle newyorského Úřadu pro regulaci konopí platí jednoduché pravidlo: kouřit konopí smíte tam, kde smíte kouřit tabák. V městských parcích, včetně Corona Parku, je zakázáno obojí. V soukromém areálu US Open rovněž.
Prakticky se ale zákaz vymáhá obtížně. USTA po incidentu zopakovala, že bezpečnostní služba i pořadatelská služba zasahují, kdykoli se o kouření dozvědí. Současně přiznala, že nemůže plně kontrolovat dění za hranicemi areálu. Sabalenková sama řekla, že neví, jestli pach šel z publika, nebo zvenčí.
Pro srovnání: Australian Open zakazuje kouření a vapování v hlavních arénách i u venkovních kurtů. Wimbledon pracuje s restrikcemi po zónách: kurty, budovy, fronty, slavný kopec The Hill. Roland-Garros zakazuje kouření v tribunách a uzavřených prostorech. Žádný z grandslamů ale neleží uprostřed městského parku v metropoli, kde je marihuana legální.
Šestnáct výher a stín Sereny
Sportovní příběh Sabalenkové na letošním US Open je přitom mimořádný i bez marihuanové epizody. Šestnáct po sobě jdoucích výher v New Yorku z ní udělalo první hráčku, která tohle dokázala od Sereny Williamsové. Třetí titul v řadě by znamenal první ženský hattrick na US Open od Sereny z let 2012–2014. Od debutu v roce 2018 má Sabalenková v hlavní soutěži US Open už 37 singlových výher, nejvíc ze všech hráček v tomto období.
Ve Sabalenkové větvi pavouku figurovala jako možná čtvrtfinálová soupeřka Linda Nosková, jediná reálná česká stopa po vyřazení Karolíny Muchové a Krejčíkové. V osmifinále ale čekala nejdřív domácí Taylor Townsendová: levačka s variabilním stylem, náběhy na síť a newyorským publikem za zády. První vzájemný zápas. Favoritkou byla jasně Sabalenková, ale rozhodně ne bez rizika.
Pach marihuany na Louis Armstrong Stadium se rozplynul během pár minut. Otázka, jak otevřený stadion v Queens odřízne od toho, co fouká z Corona Parku, zůstává.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář