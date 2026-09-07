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Sabalenková zastavila zápas na US Open a šla za rozhodčí. Někdo tady kouří trávu, stěžovala si světová jednička

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Světová jednička zastavila vlastní servis ve 3. kole US Open, protože ji z tribun zasáhl intenzivní pach marihuany. Viníka nikdo nenašel.
Sabalenková zastavila zápas na US Open a šla za rozhodčí. Někdo tady kouří trávu, stěžovala si světová jednička

Sabalenková zastavila zápas na US Open a šla za rozhodčí. Někdo tady kouří trávu, stěžovala si světová jednička

Zdroj: Wimbledon.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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