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Chladná rána, tropická třicítka i bouřky. Počasí ukáže během týdne vše

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Nový týden nabídne na východě Čech od každého něco. Pondělní ráno bude chladné, v úterý se ale teploty vyšplhají až na 31 stupňů. Hned ve středu dorazí studená fronta, která přinese déšť, místy bouřky a výrazné ochlazení.
Chladná rána, tropická třicítka i bouřky. Počasí ukáže během týdne vše

Chladná rána, tropická třicítka i bouřky. Počasí ukáže během týdne vše

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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