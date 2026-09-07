Jak bydlí Leona Machálková: Její nádherný loftový dům zdobí kousky od Bořka Šípka a osobitý styl

Leona Machálková žije už roky v domě, kde hrají hlavní roli světlo, barvy a nábytek s osobní historií po Bořku Šípkovi.
Zpěvačka, kterou má řada lidí spojenou především s muzikály a popovou scénou 90. let, žije už přibližně šestnáct let v krásném domě se zahradou. A za In-Lifestyle můžeme zhodnotit, že nejde o bydlení postavené na nenápadné šedi a bezpečné béžové. Leona Machálková si vytvořila domov, který rozhodně nepůsobí tuctově. Prostorný loftový dům se zahradou, velkými francouzskými okny a výraznými barvami je plný osobitých detailů. Nechybí v něm ani předměty spojené s Bořkem Šípkem, se kterým zpěvačka žila deset let a společně mají syna Artura.
Bořek Šípek v domě nezůstal jen ve vzpomínkách
Bydlení Leony Machálkové dobře odráží její osobnost. Zpěvačka žije v domě se zahradou a právě otevřenost prostoru patří k jeho nejvýraznějším prvkům. Patrové loftové uspořádání doplňují velká francouzská okna, díky nimž se dovnitř dostává množství denního světla. Ve spodním patře tak má velký otevřený prostor s obývacím pokojem a kuchyní, zatímco patro slouží pro ložnice a koupelnu. Machálková se nebojí v interiéru použití výrazných barev.
„Kuchyň je hodně barevná, kde mám krásný červený kámen na pracovních deskách a zelenkavý jídelní stůl, který vyrobil ještě můj bývalý partner Bořek, a k němu krásné židle. Barev mám v domě určitě dost. Dá se říci, že mám minimalisticky řešený interiér, který je velmi útulný,“ prozradila Machálková v rozhovoru pro blog Velký košík. A ačkoliv má interiér zařízený v moderním stylu, kombinaci se staršími kousky se rozhodně nebrání.
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Leona Machálková sice nepatří mezi milovnice množství dekorací, přesto má doma několik kousků s nádechem starých časů. V interiéru najdeme například sošky nebo retro stolek ve starobílém odstínu, který podle ní zajímavě kontrastuje s moderní sedačkou. Kombinování moderních a starších prvků jí vyhovuje a nemá potřebu za každou cenu zařizovat svůj domov pouze současným nábytkem. Ráda také navštěvuje designové výstavy a jednotlivé prvky v interiéru obměňuje. Něco kolem sebe potřebuje změnit alespoň jednou za rok. Prostorný obývací pokoj jí navíc neslouží pouze k odpočinku, ale také k pohybu, pravidelně si v něm například zacvičí jógu.
Novému vztahu by se nebránila
Známá zpěvačka má také pochopitelně velkou garderobu, na kterou potřebuje prostor. Samostatnou šatnu v domě sice nemá, ale vše vyřešila velkými vestavěnými skříněmi, které si nechala v patře zhotovit na míru od truhláře. Objemné zimní věci ukládá do skladovací místnosti. V domě Leony Machálkové je pak ještě jedna výrazná věc, které se rozhodně nevzdává. Jsou to nejrůznější rostliny a květiny, kterými si obklopuje a po celém domě jich má opravdu plno. Ty se samozřejmě nachází i na zahradě a Machálková pro OnlyU řekla, že sázení květin, keřů a stromů je věc, která ji opravdu baví.
V domě žila mnoho let se synem Arturem, kterého má právě se zesnulým architektem Bořkem Šípkem. Artur však již několik let žije v Itálii a tak má nyní prostorný dům sama pro sebe. Novému partnerskému vztahu by se nebránila, ale zatím do jejího života nevstoupil nikdo, kdo by ji dostatečně okouzlil. „Tak jsem si říkala, že já bych tedy ještě ráda rozsvítila i ten svůj život o nějakou novou bytost, se kterou by mi bylo fajn, a já samozřejmě bych dělala radost jemu. Tak uvidíme, co se má stát, se stane, stále jsem na to naladěná,“ svěřila se deníku Extra.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak bydlí Leona Machálková: Její loftový dům zdobí kousky od Bořka Šípka a osobitý styl byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.