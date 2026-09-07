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Spotřebiče, které za žádných okolností nezapojujte do prodlužovačky zároveň s ostatními zařízeními. Riziko vzniku požárů je enormní

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Pamatujte na to, že ne všechna zařízení by měla být vždy zapojena do stejného prodlužovacího kabelu, protože nemusí mít správný konec.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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