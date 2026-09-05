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Lodžie už žije hudbou a divadlem. Worldfest pokračuje celý víkend

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Valdštejnská lodžie v Jičíně se v pátek proměnila v místo plné hudby, divadla a setkávání. Devátý ročník festivalu Lodžie Worldfest právě odstartoval a návštěvníky čekají ještě dva dny nabitého programu.
Lodžie už žije hudbou a divadlem. Worldfest pokračuje celý víkend

Lodžie už žije hudbou a divadlem. Worldfest pokračuje celý víkend

Zdroj: Pixabay/Stocksnap
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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