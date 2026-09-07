Temnější, drsnější i odvážnější. Druzí Gentlemani roztahují na Netflixu křídla plná násilí i zvratů

První série Gentlemanů nám představila hlavní postavu vojáka Eddieho (Theo James), jenž zdědil po svém zesnulém otci rodinné sídlo s trochu netradiční bokovkou. Zjistil totiž, že na jeho pozemku se nachází i drogové impérium patřící mocnému mafiánovi Bobbymu Glassovi (Ray Winstone). Zpočátku nezkušený Eddie za pomoci Bobbyho dcery Susie (Kaya Scodelario) poznává nelítostné mafiánské prostředí a pomalu začíná zjišťovat, že ho krvavý svět začíná velmi pohlcovat. Výsledkem byla velmi svižná a stylová zábava, která se svému předchůdci sice zcela nevyrovnala, i tak se však jednalo o důstojného nástupce a hlavně solidní hit, u něhož byla druhá řada jen otázkou času.
Nová série už je konečně na Netflixu a už od prvních epizod ukazuje, že tvůrci jsou tentokrát ještě drsnější a nelítostnější než minule. Hlavním motivem druhé řady je pak charakterová proměna Eddieho, jenž se v druhé sezóně už definitivně vydává na temnou a krvavou cestu. Po minulých úspěších mu totiž narostlo sebevědomí a čím dál více uvažuje nad tím, že by šel v byznysu svou vlastní cestou, což ho samozřejmě dostává do konfliktu nejen s Bobbym Glassem.
„Druhá řada je o tom, jakou cenu může Eddie zaplatit za to, že se stává mnohem mocnějším. Tím, že chce získat stále víc, riskuje, že ztratí svou duši. A také je o tom, co to udělá s jeho vztahem s rodinou, Bobbym a Susie,“ vysvětlil na tiskové konferenci ke startu seriálu jeden z tvůrců Matthew Read. „Je zároveň o tom, jak může být člověk agresivní a ambiciózní a zároveň nebýt zničen svým vlastním egem,“ dodává režisér Guy Ritchie.
Theo James si ztvárnění Eddieho temné stránky užíval a rád zkoumal, kam až se jeho postava od první řady ke konci té druhé vyvine. „Pokračovali jsme ve zkoumání toho, jaká rozhodnutí musí Eddie učinit, pokud chce naplnit své úmysly, i když mají velmi problematické morální vyústění. Také se mi líbilo jeho postupné potlačování empatie a otázka toho, co se z nbsp;něj stane. Bude z něj sociopat?“ vysvětluje herec, který před kamerou stále vytváří skvělou i mrazivou chemii se svou kolegyní Kayou Scodelario. Ostatně i letos bude vztah mezi Eddiem a Susie jedním ze stěžejních prvků seriálu a pro mafiánskou dceru bude mnohdy složité sledovat Eddieho šokující kroky a narůstající ambice. Bude je ještě schopna zkrotit?
Ambice ovšem nenarůstají pouze Eddiemu, ale také samotným tvůrcům. Ritchieho tým totiž moc dobře pochopil, že vsadit v podstatě potřetí na kulisy britských panství už by mohlo působit okoukaně, a tak své gangstery a jejich rostoucí byznys přesunul logicky do samotného domova mafiánů, Itálie. „Vlastně se to nabízelo. Příběh se odehrává ve Velké Británii, ale nechtěli jsme zůstat jen tam, chtěli jsme jistou evoluci. Když si tedy máte vybrat zemi s největší strukturou obávaných záporáků, vyberete si Itálii. A navíc tam jsou také aristokrati,“ vysvětluje s nadsázkou Guy Ritchie, jenž se pro vizuální ztvárnění prosluněného poloostrova inspiroval zejména snímky Paola Sorrentina.
A zdá se, že minimálně tvůrcům se ambice vyplatily. Guy Ritchie zase jednou prokázal svůj cit pro gangsterské látky a přechod do mnohem temnějších a říznějších vod zatím diváci jednoznačně kvitují. Co vy, už se na druhé Gentlemany také díváte, nebo to máte teprve v plánu?
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Zdroj: Netflix