TV sledovanost: Nový Docent rozdrtil konkurenci. Nova má nakročeno k hitu i propadáku

A začneme hned tou nejúspěšnější novinkou podzimu. V neděli totiž odstartovala již třetí série hvězdné kriminálky Jiřího Stracha Docent a hned v úvodu potvrdil seriál svou velkou diváckou oblibu. První díl sledovalo téměř 1,3 milionu diváků, čímž se stal seriál nejen bezkonkurenčně nejsledovanějším pořadem dne, ale také celého týdne. Třetí řada si připisuje prakticky stejné ratingy jako před dvěma lety její předchůdce. Divácká základna seriálu se tedy evidentně nezměnila a zdá se, že tato hitovka od ČT má své publikum i tentokrát jisté.
To se ale jistě nelíbí vedení televize Nova, které si naopak v neděli připisuje mírné zklamání. Oceňovaná Studna, která se do vysílání přestěhovala ze služby Oneplay, totiž Docentovi vůbec nezvládla konkurovat a na druhém místě nedělního žebříčku si připsala téměř o polovinu méně diváků. První díl dobové true crime série si v televizi zapnulo 672 tisíc diváků. Ano, řada lidí sice Studnu viděla již na streamovací službě, i přesto zřejmě očekávala Nova o něco výraznější start. Takto se Studna prozatím řadí mezi méně úspěšné novinky aktuální sezóny.
Mezi úspěšné podzimní novinky se dá počítat také hvězdně obsazené Na tělo od Jana Hřebejka. V pátek se seriálům v posledních letech příliš nedaří, nová dramedie však v tento nevděčný den dokázala přitáhnout 759 tisíc diváků, díky zpětnému zhlédnutí se pak sledovanost zastavila na 854 tisících. Před pár lety by se jednalo o start z ranku „neurazí, nenadchne“. Z hlediska aktuálního trendu (nejen) páteční sledovanosti se však jedná o solidní úspěch, na který se zatím nechytá ani oblíbená Všechnopárty. Bude ale samozřejmě zajímavé sledovat, jestli si novinka diváckou přízeň dokáže udržet.
O tom, jak velkým úspěchem byl start seriálu Boží plán, už jsme vás informovali. Úvodní epizoda ale svou sledovanost díky zpětnému zhlédnutí ještě navýšila a nakonec se zastavila těsně pod milionem diváků (988 tisíc). Ve čtvrtek ovšem sledovanost přece jen klesla a po přičtení zpětného zhlédnutí se zastavila na 799 tisících sledujících. Stále se však jedná o solidní úspěch a silně nadprůměrný start, díky němuž Boží plán stále směřuje ke statusu hitu sezóny. Polabí si navíc s nástupem konkurence neví moc rady, a i když už se dokázalo přehoupnout přes hranici 600 tisíc, na svého rivala primácká vztahovka znatelně ztrácí.
Stabilnější půdu pod nohama má Prima ve středu. Druhá série potápěčské krimi Pod hladinou sice oproti minulému týdnu mírně klesla, stále ale jasně dominuje středečním večerům. Celkově přilákala 778 tisíc zvědavců a hlavní pro Primu je fakt, že celkem bez problémů ustála nástup hlavní konkurence – nové SuperStar. Populární pěvecká soutěž odstartovala s neurážejícími 669 tisíci diváky a ukazuje, že doby své největší slávy má tahle značka už dávno za sebou.
Druhá nejúspěšnější podzimní „novinka“ týdne se nám nepřekvapivě vyklubala v pondělí. Kriminálka Anděl potvrdila svou stálou popularitu a ukázala, že podzimní pondělky budou zase patřit zřejmě jen Nově. První díl nové řady zhlédlo i díky zpětnému zhlédnutí 1,05 milionu diváků. Nestárnoucí detektivka se tak stala druhým nejsledovanějším seriálem týdne a znovu dokazuje, proč se Nově lpění na prověřených značkách pořád vyplatí.
Pokud hledáte zajímavé filmové tipy, naleznete je v našem TV programu.
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox