„Zlatý klíč pro Windows“. Systém schovává tisíce nastavení, o kterých nemáte tušení. Odemknete je zdarma

Představte si jednu jedinou složku, ve které najdete všechno, co Windows umí, od správy baterií přes pokročilé síťové politiky až po interní diagnostické nástroje, o jejichž existenci nemáte ponětí. Přesně tohle dělá God Mode, open-source PowerShellový skript od autora známého jako ThioJoe. Není to žádný hack ani placená utilita. Je to rozcestník, který z tisíců interních odkazů systému vytvoří jeden přehledný adresář zástupců. Proto si vysloužil přezdívku „zlatý klíč“: neodemyká nic nového, ale zpřístupňuje to, co Microsoft rozesel do tolika vrstev, že to prakticky neexistuje.
Windows schovávají nastavení stále hlouběji
Microsoft už roky přesouvá položky ze starého Ovládacího panelu do modernější aplikace Nastavení. Oficiálně jde o zpřehlednění. Jenže v praxi to znamená, že část voleb žije v Nastavení, část zůstala v Ovládacím panelu, další se skrývá ve správních konzolích typu Editor místních zásad skupiny a některé existují jen interně jako URI adresy, takzvané ms-settings: odkazy, bez viditelného tlačítka v menu. K tomu přidejte hluboké odkazy na systémové nástroje, skryté protokoly aplikací a speciální systémové složky. Je to systém, který má obrovské množství funkcí, ale běžnému uživateli jich nabídne jen zlomek.
Podle oficiální dokumentace Microsoftu je migrace z Ovládacího panelu do Nastavení záměrná a postupná. Zároveň ale Microsoft sám varuje, že změny v nástrojích jako Editor místních zásad skupiny mohou výrazně ovlivnit chod počítače. Právě proto tyto volby nejsou vystaveny na první pohled a nejsou určeny pro každého. Super God Mode je ale zpřístupní všem.
Co přesně Super God Mode odemkne
Původní „God Mode“ znají pokročilejší uživatelé Windows už léta, stačilo vytvořit složku se speciálním názvem a zobrazil se seznam úloh z Ovládacího panelu. Super God Mode na tomto principu staví, ale jde výrazně dál. Aktuální verze 1.2.3 generuje sedm kategorií odkazů:
- CLSID Shell Folders – systémové složky identifikované unikátními identifikátory
- Named Special Folders – pojmenované speciální adresáře Windows
- Task Links – úlohy a nastavení z Ovládacího panelu
- System Settings (ms-settings) – odkazy na podstránky moderní aplikace Nastavení
- Deep Links – hluboké odkazy na konkrétní podstránky systémových nástrojů
- URL protokoly – registrované protokoly aplikací
- Hidden App Links – skryté vstupní body nainstalovaných aplikací
Podle recenzí na PCWorld i dalších technologických serverech výsledná složka typicky obsahuje přes 1 200 zkratek. Přesný počet se liší podle verze Windows a nainstalovaných aplikací, na čistém Windows 11 jich bude méně než na systému s desítkami programů. Každopádně jde o řádově víc, než kolik jich kdy uvidíte v jakémkoli menu.
Jak ho nainstalovat a spustit
Celý proces zabere minutu, maximálně dvě. Ze stránek na GitHubu stáhnete archiv s aktuální verzí 1.2.3. Uvnitř najdete dva klíčové soubory: samotný skript Super_God_Mode.ps1 a zjednodušený spouštěč SuperGodMode-EasyLauncher.bat.
Nejjednodušší cesta je poklepat na
.bat soubor. Windows vás pravděpodobně upozorní varovným dialogem SmartScreen, což je standardní chování u dávkových souborů stažených z internetu, nikoli známka škodlivosti. Po potvrzení se otevře grafické okno s výchozími volbami. Stačí kliknout na spuštění a skript vytvoří výstupní složku s přehledně roztříděnými zástupci.
Pro pokročilejšího uživatele existuje i přímé spuštění v příkazovém řádku PowerShellu powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File „.\Super_God_Mode.ps1“. Tím získáte přístup k parametrům, můžete si zvolit vlastní výstupní cestu, vynechat kategorie, které nepotřebujete, nebo si nechat vygenerovat CSV přehled všech nalezených odkazů.
Důležité: projekt je pod licencí GPL-3.0, zcela zdarma, bez registrace, bez reklam. Stahujte ale výhradně z oficiálního GitHubu ThioJoe, jakýkoli jiný zdroj představuje zbytečné bezpečnostní riziko.
Na co si dát pozor
Super God Mode sám o sobě nic v systému nemění. Autor nepožaduje registraci, skript pouze čte existující systémové knihovny a definice XML a z nich vytváří zástupce. Riziko ale vzniká ve chvíli, kdy některá z těchto 1 200 položek vede k nastavení a začnete měnit volby, kterým nerozumíte.
Část zkratek vede na administrátorské nástroje a systémové politiky. Neuváženě změněná skupinová zásada dokáže zablokovat přihlášení, vypnout Windows Update nebo rozbít síťové připojení. Zlaté pravidlo: pokud nevíte, co konkrétní položka dělá, neklikejte na ni. Případně si před zásahem vytvořte bod obnovení systému.
Co se týče jazykové dostupnosti, nástroj nemá kompletní české rozhraní, ale pracuje s lokalizačními soubory Windows. Na českém systému se proto řada názvů zobrazí česky, struktura složek a některé popisy zůstávají anglické.
Pro koho to má smysl
Na českém trhu v červenci 2026 běžel Windows 11 na téměř třech čtvrtinách počítačů, Windows 10 klesl na 26 % a jeho standardní podpora skončila už v říjnu 2025. Super God Mode funguje na obou systémech, ale plný potenciál rozbalí právě na jedenáctce, kde je struktura nastavení nejrozvětvenější.
Největší užitek z něj vytěží uživatelé, kteří chtějí mít systém pod kontrolou, ale nechtějí trávit hodiny hledáním položky v pěti různých rozhraních. IT správci ocení CSV export jako rychlý audit dostupných systémových cest. A i běžný uživatel může potřebovat najít funkce, o kterých netuší, třeba přímý odkaz na správu úložiště, pokročilé nastavení zvuku nebo konfiguraci nočního režimu bez proklikávání čtyř podmenu.
Windows mají pod kapotou víc, než kolik vám kdy ukážou sami od sebe. Super God Mode je jen zkratka k tomu, co tam celou dobu bylo, stačí vědět, kde hledat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda