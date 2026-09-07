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„Zlatý klíč pro Windows“. Systém schovává tisíce nastavení, o kterých nemáte tušení. Odemknete je zdarma

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Windows obsahují přes 1 200 skrytých zkratek k nastavení, ke kterému se běžný uživatel nikdy neprokliká. Bezplatný nástroj je vytáhne ven.
Stolní počítač se systémem Windows

Stolní počítač se systémem Windows

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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