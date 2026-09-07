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Proč se při depresi tak moc pitváme v minulosti? V hippocampu se podle nové studie zadrhává vznik nových neuronů

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Když člověk zažije něco nepříjemného, jeho mozek by měl být schopen uložit novou zkušenost jako novou. Dnešní kritická poznámka od kolegy není stejná událost jako někdejší ponižující rozhovor s učitelem. Nový vztah není minulý vztah. Jeden neúspěch není důkazem, že všechny další pokusy dopadnou stejně.
Proč se při depresi tak moc pitváme v minulosti? V hippocampu se podle nové studie zadrhává vznik nových neuronů

Proč se při depresi tak moc pitváme v minulosti? V hippocampu se podle nové studie zadrhává vznik nových neuronů

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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