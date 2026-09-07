Pergola na zahradě může přijít draho. Kvůli jediné chybě hrozí pokuta až 2 miliony i bouráníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pergola na zahradě může přijít draho. Kvůli jediné chybě hrozí pokuta až 2 miliony i bourání
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