Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoducháPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá
Pět keramických postav leželo těsně vedle sebe na vrcholu největší monumentální stavby v San Isidro v...
Hluboko v lesích Konžské pánve má podle jednoho z nejděsivějších kryptozoologických příběhů žít tvor,...
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