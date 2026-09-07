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Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá

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Je to otázka, kterou zná každý. Zní jako vtip, jako slovní past, jako něco, čím se vyplňuje trapné ticho. A přesto se jí lidé ptají už tisíce let. Filozofové, teologové i biologové. Protože „co bylo dřív – slepice, nebo vejce?“ ve skutečnosti není o drůbeži. Je o původu, příčině a začátku všeho.
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá

Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá

Zdroj: Kód Enigma - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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