Nedovolená jízda vlaku omezila provoz na trati mezi Prahou a HradcemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nedovolená jízda vlaku omezila provoz na trati mezi Prahou a Hradcem
Balóny ani dnes nad Hradcem Králové nevzlétly. Organizátoři Balónového nebe 2026 do poslední možné chvíle...
Žákům a studentům začal nový školní rok a s ním učení, testy, zkoušky. Pojďme si ale připomenout i my...
Když Radka Kozáková onemocněla rakovinou prsu, nejvíc se nebála o sebe. Děsila ji představa, že její dcera...
Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →