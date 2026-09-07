Zbyla vám doma stará kalkulačka? Za některé typy sběratelé vyplácí až 50 000 Kč

Když pepřenka počítá jako mobil
V kuchyňské zásuvce mezi utěrkami a starými účtenkami může ležet věc, která vypadá jako
kovová pepřenka se zvláštní kličkou. Jenže tahle podivná cylindrická hračka není kořenka – je to mechanický počítací stroj zvaný Curta, jeden z nejgeniálnějších vynálezů dvacátého století. A pokud ji máte doma, možná držíte v ruce hodnotu přesahující 50 000 korun.
Curta si vysloužila přezdívku
matematický granát kvůli kovovému válcovému tělu a specifickému tvaru. Čísla se zadávají drobnými posuvníky po obvodu, výsledek pak vyčtete po několika otočeních horní kliky. Žádné baterie, žádné displeje – jen precizní mechanika fungující dodnes stejně spolehlivě jako před půl stoletím.
Za jejím vznikem stojí
dramatický příběh z koncentračního tábora. Rakouský konstruktér Curt Herzstark na návrhu pracoval i během věznění v Buchenwalu, kde nacisté paradoxně jeho technický um využívali. Po válce se výroba rozběhla v Lichtenštejnsku a do roku 1972 vzniklo zhruba 140 až 150 tisíc kusů ve dvou základních provedeních – Type I a Type II. Mechanická kalkulačka Curta | Zdroj: National Museum of Computing, Own work, CC BY-SA 4.0, Creative Commons Proč někdo platí tisíce za starou elektroniku
Sběratelský trh s retro kalkulačkami dnes překvapivě kvete. Není to jen nostalgie – jde o
funkční technické artefakty, které reprezentují mezníky v historii výpočetní techniky. Každý kus vypovídá o éře, kdy kapesní počítání nebylo samozřejmostí a inženýři museli vymýšlet důmyslná řešení pro miniaturizaci složitých mechanismů.
Cena konkrétního kusu závisí na
vzácnosti modelu, funkčnosti a zachovalosti. Velký rozdíl dělá kompletní příslušenství – originální pouzdro, návod v rodném jazyce, nabíjecí kabel nebo dokonce neporušená krabice. Exemplář bez škrábanců s kompletní výbavou může vynést několikanásobek oproti opotřebenému kusu bez dokumentace.
Nedávno prodaná Curta Type I na mezinárodních aukcích dosáhla
1 032 dolarů, tedy přibližně 21 500 korun. Vzácnější Type II se pohybuje ještě výše – skutečné prodejní ceny se zastavily na 1 525, 2 200 a v případě mimořádně zachovalého kompletního exempláře dokonce 2 500 dolarů, což odpovídá zhruba 50 000 korun. U některých speciálních verzí ceny stoupají ještě dramatičtěji.
Kdy se vyplatí prohledat staré krabice
Ne každá kalkulačka ze školní tašky představuje výhru v loterii. Běžné kapesní modely z osmdesátých let mají spíše sentimentální než finanční hodnotu. Zajímavější jsou
průkopnické vědecké kalkulačky ze sedmdesátých let, zejména od renomovaných výrobců jako Hewlett-Packard nebo Texas Instruments.
Legendární HP-35 z roku 1972 byla
první kapesní vědecká kalkulačka na světě. Číslo 35 v názvu odkazuje na přesný počet jejích tlačítek. Vývoj inicioval spoluzakladatel firmy Bill Hewlett, který po inženýrech požadoval kapesní verzi stolní kalkulačky – měla se vejít přesně do náprsní kapsy jeho košile. Nedávné prodeje zachovalých kusů se pohybovaly od 77 do 269 dolarů podle stavu, tedy zhruba od 1 600 do 5 700 korun.
Pokud doma objevíte starou kalkulačku, nejprve zjistěte
přesné označení výrobce a typ modelu. Nic zbytečně nevyhazujte – pouzdro, návody, kabely i původní obal mohou výrazně zvýšit hodnotu. Při zkoušení staré elektroniky buďte opatrní, zvlášť pokud má uvnitř původní baterii, která mohla za desetiletí vytéct.
Při určování ceny se neřiďte pouze částkou v aktivním inzerátu.
Mnohem vypovídající jsou skutečně uskutečněné prodeje stejného modelu v podobném stavu na aukčních portálech. Právě podle nich poznáte, zda máte běžnou starou počítačku, nebo vzácný technický skvost, po kterém sběratelé touží.
Zdroje článku:
Curta - Wikipedia, The Curta Calculator, mobilizujeme.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová