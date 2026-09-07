Aplikace pozná nástup Alzheimera, vyzkoušely ji tisíce lidí a je dostupná online

K otestování stačí pouze počítač nebo tablet s mikrofonem a reproduktory. Webovou aplikaci DigiDiaDem v polovině května představili kybernetici z Fakulty aplikovaných věd ZČU (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Od té doby si test vyzkoušely přes čtyři tisíce zájemců.
Aplikace je dostupná online a pro všechny. Uživatele provede deseti krátkými úlohami zaměřenými na sluchové a zrakové vnímání, paměť, mluvené slovo nebo schopnost souvisle popsat dění na obrázku. „Člověk například opakuje větu, pojmenovává obrázky nebo si vybavuje dříve prezentované objekty. Odpovědi říká přirozeně nahlas. Nemusí nikam psát delší texty ani ovládat složité rozhraní. Celé vyšetření obvykle trvá přibližně 10–12 minut,” přiblížil průběh samovyšetření Luboš Šmídl z katedry kybernetiky.
„Aplikace neslouží jako definitivní klinická diagnóza, ale jako spolehlivý systém včasného varování. Osobám, kterým náš nástroj ukázal snížené hodnoty, doporučujeme návštěvu jejich praktického lékaře,“ zdůraznil Šmídl.
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Běžné systémy rozpoznávání řeči jsou obvykle vyvíjeny na plynulé řeči zdravých mluvčích. Řeč starších lidí a osob s kognitivními obtížemi však může obsahovat delší pauzy, pomalejší nástup odpovědi, opravy, opakování nebo nedokončené výpovědi. Projektový tým proto propojil několik technologií – od hlasového dialogu přes specializované rozpoznávání mluveného českého jazyka a analýzu odpovědí až po automatické vytvoření závěrečného reportu.
Alzheimer a jiné formy demence nepostihují jen starší lidi. Výjimkou nejsou ani pacienti čerstvě po padesátce. Výrazně se také ukazuje rozdíl mezi pohlavími. Alzheimer a jiné formy demence má více žen než mužů.
„Report lze vytisknout a použít jako podklad při následné konzultaci s praktickým lékařem, neurologem nebo geriatrem. Úspěch aplikace DigiDiaDem potvrzuje obrovský potenciál zapojení umělé inteligence a metod zpracování přirozeného jazyka do běžné zdravotní prevence a péče o stárnoucí populaci,” zdůraznil Šmídl. Poslední slovo ale má vždy lékař, připomněl.
Výsledky dosavadních měření podle vědců ukazují, že u 18 % testovaných osob vyhodnotil systém kognitivní výkon jako nadprůměrný. Největší část, plných 67 % uživatelů, dosáhla průměrného výsledku, který zcela odpovídá běžné zdravé populaci. Zbylých 15 % testovaných osob obdrželo výsledek indikující snížený nebo deficitní výkon.
Na vývoji aplikace DigiDiaDem spolupracují tři instituce. Technologické řešení zajišťují odborníci z FAV ZČU. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady odpovídá za vyšetření účastníků a odbornou interpretaci výsledků. Fyzikální ústav Akademie věd ČR se pak v neposlední řadě podílí zejména na zpracování přirozeného jazyka, analýze dat a klasifikačních metodách.