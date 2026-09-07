Mladí chtějí volit, kandidáty ale neznají. V Hradci je čeká debata

Bydlení, městská doprava, kulturní akce, sportoviště nebo podoba parků a náměstí. O tom všem rozhodují radnice, přesto jsou komunální volby pro řadu mladých lidí vzdálenější než volba prezidenta nebo poslanců.
Důležitou roli hrají sociální sítě, na kterých mladí lidé často získávají informace. Právě tam ale bývají místní témata a komunální kandidáti méně viditelní než celostátní politika.Alice Mikulášová — ředitelka Institutu politické participace mladých
Podle nového průzkumu agentury Ipsos je 47 procent lidí ve věku 18 až 24 let pevně rozhodnuto, že k říjnovým komunálním volbám přijde. Dalších 34 procent svou účast alespoň zvažuje.
Předvolební odhodlání se ale ne vždy promění ve skutečně odevzdaný hlas. Institut politické participace mladých a iniciativa NEZÁJEM uvádějí, že v roce 2022 dorazilo ke komunálním volbám jen 20 až 30 procent voličů do 30 let. Celková volební účast přitom dosáhla zhruba 46 procent.
Hradecká debata se uskuteční ve středu 23. září od 17 hodin v prostorách Univerzity Hradec Králové. Představit by se na ní mělo přibližně pět až osm kandidátů pod 30 let.
Přesnou účast jednotlivých věkových skupin není možné vyčíst z oficiálních volebních výsledků, protože odevzdané hlasy nejsou spojeny s věkem voličů.
Často nevědí, koho vybrat
Nejmladší voliči podle průzkumu nejsou apatičtí. Od voleb je ale odrazuje především neznalost místních politiků a kandidátů. Často také nevěří, že jeden hlas může něco změnit. Roli hraje i nedůvěra k politikům, malý zájem o místní dění nebo pocit, že není z koho vybírat.
Více než polovina nejmladších respondentů, kteří zatím k volbám přijít nechtějí, uvedla, že by je mohla přesvědčit lepší znalost kandidátů a jejich názorů.
„Mladé nestačí jen vyzvat, aby přišli volit. Musíme jim nabídnout konkrétní informace, možnost poznat kandidáty a skutečný prostor v politické debatě,“ říká ředitelka Institutu politické participace mladých Alice Mikulášová.
Důležitou roli podle ní hrají také sociální sítě, na kterých mladí lidé často získávají informace. Právě tam ale bývají místní témata a komunální kandidáti méně viditelní než celostátní politika.
Mladí kandidáti se představí v Hradci
Změnit to má série třinácti debat ve všech krajských městech. Vystoupí na nich kandidáti do 30 let napříč politickými stranami a uskupeními. Pořadatelé chtějí mladým voličům ukázat konkrétní tváře a dát jim možnost položit vlastní otázky.
Hradecká debata se uskuteční ve středu 23. září od 17 hodin v prostorách Univerzity Hradec Králové. Představit by se na ní mělo přibližně pět až osm kandidátů pod 30 let.
„Nechceme mladým říkat, koho mají volit, ale ukázat jim kandidáty a připomenout, že radnice rozhodují o bydlení, dopravě, kultuře, školách, sportu i veřejném prostoru,“ uvedl zakladatel iniciativy NEZÁJEM Štěpán Smatana.
Kromě debat chystají organizátoři také volební kalkulačku zaměřenou na kandidáty do 30 let. Na webu iniciativy už vzniká jejich mapa.
Průzkum provedla agentura Ipsos pro Institut politické participace mladých od 17. do 21. srpna. Online odpovídalo 1223 lidí ve věku od 18 do 75 let. Na otázky o důvodech neúčasti a možné motivaci odpovídali pouze ti, kteří uvedli, že by ke komunálním volbám spíše nebo určitě nepřišli.