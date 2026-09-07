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Mladí chtějí volit, kandidáty ale neznají. V Hradci je čeká debata

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Osm z deseti mladých lidí tvrdí, že ke komunálním volbám určitě nebo nejspíš přijde. Ve skutečnosti jich ale bývá u uren výrazně méně. Často totiž nevědí, koho volit, a pochybují, že jejich hlas něco změní. Kandidáty do 30 let proto představí také debata na Univerzitě Hradec Králové.
Mladí chtějí volit, kandidáty ale neznají. V Hradci je čeká debata

Mladí chtějí volit, kandidáty ale neznají. V Hradci je čeká debata

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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