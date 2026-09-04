Další omezení na D11. U Chlumce začíná měsíční opravaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další omezení na D11. U Chlumce začíná měsíční oprava
První zářijový víkend bude v Hradci Králové pořádně nabitý. Nad městem poletí balóny, centrum ovládnou...
Čtvrteční akce Balony nad soutokem přilákala do Jaroměře zhruba 3500 lidí. Nápor aut zablokoval dopravu v...
Tradiční Balonová fiesta plní oblohu nad Hradcem Králové a přitahuje tisíce zvědavců. Barevná podívaná láká...
Začátek školního roku znamená pro mnoho rodin také výběr kroužků a dalších aktivit na odpoledne. Nejnovější...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →