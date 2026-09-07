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Parnasse ohromil legendu UFC. Po demolici Hookera by ho poslala na Hollowaye

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Salahdine Parnasse při premiéře v UFC rozebral Dana Hookera už v prvním kole. Daniel Cormier po jeho výkonu vyzdvihl zkušenosti z KSW a rád by viděl Francouze proti Maxi Hollowayovi.
Parnasse ohromil legendu UFC. Po demolici Hookera by ho poslala na Hollowaye

Parnasse ohromil legendu UFC. Po demolici Hookera by ho poslala na Hollowaye

Zdroj: KSW
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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