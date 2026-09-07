Parnasse ohromil legendu UFC. Po demolici Hookera by ho poslala na Hollowaye

Salahdine Parnasse vstoupil do UFC rovnou hlavním zápasem domácího turnaje v Paříži a tlak velké premiéry na něm nebyl znát. Hookera nejprve zasáhl tvrdým kopem na tělo, následně přidal levý hák a zápas ukončil údery na zemi už v prvním kole.
KSW dostalo velkou pochvalu
Daniel Cormier se k výkonu francouzského bojovníka vrátil ve svém The Daniel Cormier Show. Připomněl, že Parnasse nepřišel do UFC jako nezkušený talent. Ještě před vstupem do oktagonu měl za sebou dvanáct titulových zápasů a v KSW držel pásy ve dvou váhových kategoriích.
Velkou pochvalu přitom dostala i polská organizace. Cormier ji označil za jednu z nejlepších scén mimo UFC a zdůraznil, že jde o globální organizaci, kam míří bojovníci z různých zemí s ambicí stát se šampiony. Parnasseho zkušenosti dokonce srovnal s příchodem Alistaira Overeema.
Cormiera ještě víc zaujal způsob, jakým si Parnasse poradil se samotným debutem. Připomněl, že řada známých bojovníků po přechodu z jiné organizace potřebovala čas na adaptaci. Francouz nic podobného nepředvedl a od začátku působil proti Hookerovi sebevědomě.
„Nemyslím si, že jsme viděli působivější debut,“ shrnul bývalý šampion UFC výkon Parnasseho.
Cormier chce Hollowaye
Parnasse si po vítězství řekl o velké jméno. Za vysněného soupeře označil Maxe Hollowaye a Cormier by proti takovému zápasu nic nenamítal. Podle něj si Francouz po tak přesvědčivé premiéře může říct o výrazně větší souboj než běžný nováček.
Cormier současně připustil, že Holloway má plné právo takovou nabídku odmítnout. Pro Parnasseho by ale šlo o okamžitý skok mezi největší jména lehké váhy. Bývalý šampion UFC zmínil také Paddyho Pimbletta jako jednoho z výrazných grapplerů na špici divize, který by mohl Francouzovy schopnosti prověřit jiným způsobem.
Parnasse tak po jediném zápase v UFC přeskočil fázi, kdy se řeší, zda na elitní scénu vůbec patří. Cormier ho už označuje za nového vyzyvatele lehké váhy a očekává, že jeho cesta vzhůru může být výrazně rychlejší, než se před debutem čekalo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek