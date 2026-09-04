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Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti

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Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Rozmístěni budou v okolí stadionu, širším centru města a na příjezdových trasách.
Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti

Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti

Zdroj: Městská policie HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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