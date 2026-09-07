Mahmiče z Liberce nabízelo sedm agentů najednou. Kania popsal, jak divoký byl přestup hvězdy Slovanu do Turecka

30. srpna 2026, dva dny před zavřením přestupního okna, FK Slovan Liberec oznámil odchod Ermina Mahmiće do tureckého Arca Çorum FK. V oficiálním prohlášení klub napsal, že situace kolem hráče byla „složitá a nepřehledná“ celé přestupní období a že finální podmínky dohodl během pouhých dvou dnů. Za tou diplomatickou formulací se skrývá příběh, ve kterém se kolem jednoho talentu pohybovalo údajně až 150 lidí nabízejících ho po Evropě, reálné nabídky z prestižnějších adres padly pod stůl a přestup, který mohl být triumfem libereckého obchodního modelu, skončil nouzovým řešením na poslední chvíli.
Hráč za nula korun, prodej za miliony
Mahmić přišel do Liberce 4. června 2025 jako volný hráč z rakouského SV Lafnitz. Žádná přestupová částka, žádné komplikované jednání. Za jedinou sezonu v Chance Lize nasbíral 28 ligových startů, sedm gólů a tři asistence; čísla, která z něj udělala jednu z nejžádanějších komodit českého trhu.
Většinový akcionář Liberce Ondřej Kania v pořadu Kudy běží zajíc popsal, že klub vstupoval do léta s jasnou představou: výchozí pozice 6+2 miliony eur, s ochotou jít níž (třeba na 4+1 milionu eur), pokud by cílová adresa nabídla silné vývojové prostředí a vysoký podíl z dalšího prodeje, řekněme 25 až 30 procent. Liberec dal mandát dvěma renomovaným agenturám a čekal, že trh zareaguje. Zareagoval. Jenže ne tak, jak si klub představoval.
Sto padesát lidí a žádný jasný hlas
Kania tvrdí, že Mahmić v únoru 2026 podepsal dvouletou nevypověditelnou smlouvu s blíže nejmenovanou velkou mezinárodní agenturou. Zároveň ho ale po Evropě začalo nabízet odhadem 150 lidí. Sportovní ředitel Slavie měl podle Kaniových slov během dvou týdnů evidovat sedm různých agentů, kteří mu Mahmiće nabízeli. Dvě agentury pověřené Libercem hlásily po čtrnácti dnech průzkumu v Serii A totéž číslo, sedm prostředníků.
Podle pravidel FIFA přitom hráč může mít v jeden moment jedinou platnou zastupitelskou smlouvu s jedním agentem. Těch 150 lidí tedy nebylo 150 legitimních zástupců, ale chaotická síť subagentů, prostředníků a lidí bez jasného mandátu, kteří hráče „tlačili“ klubům na vlastní pěst.
Praktický dopad byl devastující. Zahraniční kluby se chtěly spojit s hráčovým agentem, a nevěděly s kým. Kania situaci přičítá hlavně hráčovu otci a tvrdí, že ani sám Mahmić neměl jasno, kdo ho vlastně zastupuje.
Basilej, Celtic, Toulouse, a pak nic
Jména, která kolem Mahmiće proletěla, zněla lákavě: Celtic, Salzburg, PAOK, Toulouse, Basilej. Dvě nabídky označil Kania za reálné, z Basileje a belgického St. Truidenu. Jenže hráčův kemp podle jeho verze Toulouse odmítl jako „nevhodnou destinaci“ a do Basileje Mahmić také nechtěl. Konkrétní důvody (finanční, sportovní, rodinné) veřejně dohledatelné nejsou.
Druhá strana sporu mluví jinak. Mahmićův otec Enes na Instagramu tvrdil, že Liberec na hráče tlačil stylem „buď přestup, nebo lavička“ a že klub řešil hlavně peníze. Nezávislý podklad, který by jednu z verzí potvrdil, neexistuje.
Výsledek je ale nesporný: okno se zavíralo, silnější adresy odpadly a zbyl turecký Çorum.
Co Liberec získal, a co ztratil
Oficiální přestupovou částku klub nezveřejnil. Podle zákulisních informací eFotbalu a inFotbalu se základ pohyboval mezi čtyřmi a pěti miliony eur plus bonusy a možný podíl z dalšího prodeje. Kania sám opravil součet tří velkých letních odchodů Liberce na 16,5 milionu eur; vedle Mahmiće šlo o rekordní přestup N’Guessana a Diakitého do Slavie za údajných 10,5 milionu eur plus dva hráči, dotažený už na konci června.
Srovnání obou obchodů je výmluvné. Slávistický deal proběhl jako přímočaré jednání klub–klub–hráč, hotovo za tři týdny. Mahmićův přestup se táhl celé léto a skončil pod tlakem posledních hodin okna.
Fixní ztráta oproti původní pozici nemusela být dramatická; rozdíl mezi 6+2 a 4–5 miliony eur plus bonusy není propastný. Skutečná škoda je jinde. Basilej nebo Celtic jsou kluby, kde by Mahmićova tržní hodnota mohla během dvou sezon vyletět na násobek. Podíl z dalšího prodeje z takové adresy by Liberci mohl přinést víc než celý turecký balík. Tuhle matematiku agenturní chaos vymazal.
Çorum není slepá ulička, ale ani vysněná destinace
Arca Çorum FK není anonymní druholigový klub. V sezoně 2025/26 postoupil do turecké Süper Lig a Mahmić už 6. září 2026 skóroval při historicky první výhře Çorumu v nejvyšší soutěži. Turecká liga nabízí slušnou viditelnost i peníze. Říct, že jde o mrtvou adresu, by bylo přehnané.
Přesto: mezi nováčkem Süper Lig a Celticem, který pravidelně hraje Ligu mistrů, je propast. A právě ta propast je jádrem celého příběhu. Mahmićův případ ukazuje tři konkrétní rizika pro české kluby prodávající talenty bez jasně definovaného zastoupení hráče:
- Reálné nabídky se zaseknou na prvním kontaktu, protože nikdo neví, s kým jednat.
- Prodlužování procesu zavře silnější trhy dřív, než se obchod uzavře.
- Kolem hráče vznikne reputační šum, který odradí i kluby ochotné zaplatit.
Kania naznačil, že celá věc „bude mít právní dohru“. Mahmić mezitím střílí góly v Turecku. A Liberec si z léta 2026 odnáší poučení, které žádný skauting ani obchodní model nevyřeší: dokud hráč nemá jednoho jasného zástupce, může se i dokonale připravený přestup rozpadnout na kusy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner