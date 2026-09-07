Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Co se stane, když na týden přestaneš řešit, jestli vypadáš „dost upraveně“

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jdeš jen pro rohlíky, ale ještě se podíváš do zrcadla. Přichází kurýr, takže si automaticky uhladíš vlasy. Na videohovoru kontroluješ svůj obličej v malém okénku častěji než člověka, který právě mluví. Možná nejde o marnivost. Možná jsme si jen zvykly, že i úplně obyčejná existence má vypadat prezentovatelně.
Co se stane, když na týden přestaneš řešit, jestli vypadáš „dost upraveně“

Co se stane, když na týden přestaneš řešit, jestli vypadáš „dost upraveně“

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Rhodiola: přírodní boost na energii a stres, nebo jen další adaptogen v řadě?
Rhodiola: přírodní boost na energii a stres, nebo jen další adaptogen v řadě?
Salám není jen na chleba s hořčicí: 7 způsobů, jak z něj udělat večeři, která nevypadá jako nouzovka
Salám není jen na chleba s hořčicí: 7 způsobů, jak z něj udělat večeři, která nevypadá jako nouzovka

Máš doma salám, kus sýra a chuť nevařit nic, co potřebuje sedmnáct ingrediencí a dvě hodiny života. To...

5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš
5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš

Přijdeš domů, zavřeš dveře a měla by přijít úleva. Jenže místo ní máš zvláštní pocit, že kolem tebe pořád...

Proč tě v pondělí ráno dokáže rozhodit i úplná maličkost, která by ti v sobotu byla jedno
Proč tě v pondělí ráno dokáže rozhodit i úplná maličkost, která by ti v sobotu byla jedno

V sobotu ti spadne lžička na zem a zvedneš ji. V pondělí v 7:42 ti spadne lžička na zem a na dvě vteřiny...

Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější
Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější

Existují muži, kterým šediny přidají deset let. A pak existuje Idris Elba, u kterého má člověk podezření,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.