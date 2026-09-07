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Houbařská mapa se výrazně změnila. V těchto krajích teď máte největší šanci na plný košík

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Největší šance na úspěšnou výpravu je nyní především v severních, západních a některých horských oblastech republiky. Velmi příznivě vychází Liberecký kraj, kde dobré vláhové podmínky zasahují rozsáhlé území a mimořádně zajímavé jsou zejména lesy na severovýchodě kraje a v okolí Liberce. Dobře jsou na tom také Karlovarsko a horské oblasti Ústeckého kraje, především Krušné hory, Děčínská vrchovina a Lužické hory. Na Moravě stojí za pozornost Zlínsko, kde se vyplatí zamířit například do Vsetínských vrchů, Beskyd nebo některých částí Bílých Karpat. Právě zde mohou houbaři narazit mimo jiné na hřiby, klouzky, křemenáče či další běžně sbírané druhy. Dobré vyhlídky mají také lidé, kteří zamíří do podhůří Šumavy a Českého lesa, Krkonoš, Orlických hor nebo Jeseníků. Ve středních Čechách jsou příznivější podmínky například na Křivoklátsku, Rakovnicku, v Brdech či na Kokořínsku. Mapa ale zároveň ukazuje, že nelze podle jednoho kraje automaticky posuzovat celé území. Typickým příkladem je Vysočina, kde je západní část pro růst hub podstatně příznivější než východ. Podobně i v Moravskoslezském kraji mohou být horské oblasti zajímavé, zatímco na Havířovsku nebo Opavsku jsou podmínky výrazně slabší.
Houbařská mapa se výrazně změnila. V těchto krajích teď máte největší šanci na plný košík

Houbařská mapa se výrazně změnila. V těchto krajích teď máte největší šanci na plný košík

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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