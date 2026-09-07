Trouba i lednička spolknou víc elektřiny, než čekáte. Češi dělají 1 chybu, která jim ročně sebere 1 200 Kč

Lednička pracuje bez přestávky ve dne i v noci, a právě proto se na její spotřebě projeví i zdánlivé maličkosti. Největší problém nastává u modelů bez automatického odmrazování, ve kterých se postupně vytvoří silnější vrstva námrazy. Ta funguje jako izolace a chladicí systém musí pracovat déle a intenzivněji, aby uvnitř udržel nastavenou teplotu. ČEZ uvádí, že námraza silnější než tři milimetry dokáže zvýšit energetické nároky spotřebiče až o 75 procent. Jak výrazný rozdíl to udělá v penězích, ukazuje jednoduchý příklad. Kombinovaná lednice energetické třídy E se spotřebou přibližně 243 kWh za rok stojí při ceně 7 Kč za kWh na provozu kolem 1 700 korun. Pokud se její energetické nároky kvůli silné námraze zvýší o uvedených 75 procent, rozdíl představuje přibližně 1 276 korun za jediný rok.
Stejný princip platí také u trouby. Zanedbaný spotřebič pracuje méně efektivně a nánosy mastnoty a nečistot jeho spotřebu zbytečně zvyšují. Další energii domácnosti ztrácejí při častém otevírání dvířek během pečení. Při každém otevření může podle ČEZ trouba okamžitě přijít až o pětinu nahromaděného tepla a následně musí znovu dohřívat celý prostor. Pomoci může také horkovzdušný režim, který umožňuje u řady pokrmů péct přibližně při teplotě o 20 stupňů nižší. Nejde tedy o to přestat troubu používat nebo kvůli účtu snižovat teplotu v lednici na nevhodnou úroveň. Úspora začíná mnohem jednodušeji: pravidelným odmrazováním, čištěním spotřebičů a tím, že jim domácnost nevytváří podmínky, ve kterých musí zbytečně pracovat naplno.
Lednici navíc neprospívá ani nevhodné místo v kuchyni. Pokud stojí těsně vedle trouby, sporáku, radiátoru nebo na ni dopadá přímé slunce, kompresor musí odvádět více tepla. ČEZ uvádí, že s každým stupněm okolní teploty nad 20 °C může spotřeba chladničky vzrůst přibližně o šest procent. Vyplatí se proto zkontrolovat nejen to, co je uvnitř spotřebiče, ale také prostor kolem něj. Několik minut věnovaných odmrazení, vyčištění a správnému používání tak může mít na roční účet větší dopad než drobné šetření u zařízení, která jsou zapnutá jen několik minut denně.
Zdroje: cez.cz, eon.cz.