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Trouba i lednička spolknou víc elektřiny, než čekáte. Češi dělají 1 chybu, která jim ročně sebere 1 200 Kč

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Účet za elektřinu nemusí zvyšovat jen staré spotřebiče. Jednou z nejdražších chyb je zanedbaná údržba. U lednice dokáže několik milimetrů námrazy zvýšit spotřebu natolik, že rozdíl za rok přesáhne tisíc korun.
Trouba i lednička spolknou víc elektřiny, než čekáte. Češi dělají 1 chybu, která jim ročně sebere 1 200 Kč

Trouba i lednička spolknou víc elektřiny, než čekáte. Češi dělají 1 chybu, která jim ročně sebere 1 200 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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