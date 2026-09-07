Lídr Hradce Darida si vychutnal Spartu. Popsal, jak jeho tým využil slabinu favorita

Neděle 6. září 2026, FINEP Aréna, vyprodáno. Horák rozehrává rohový kop, ale míč neletí do obvyklého souboje na přední tyč. Míří do prostoru, který si Hradec vytipoval během přípravy na zápas, do volného vápna, kam nabíhá kapitán Darida. Volej o zem, brankář bez šance. Desátá minuta, 1:0. Bývalý reprezentační kapitán po zápase před kamerami Oneplay Sport vysvětlil, co za gólem stálo: „Viděli jsme, že Sparta nechává vápno volné při rozích. Měli jsme na to signál.“ Jeden detail, jeden gól. A základ výhry, která nebyla náhodná.
Nacvičený signál a volné vápno
Hradecký realizační tým pod vedením trenéra Davida Horejše rozebral sparťanskou obranu při standardních situacích a našel mezeru. Při rohových kopech Sparta bránila způsobem, který nechával prostor v pokutovém území. Darida to popsal jednoduše: vápno bylo volné. Signál na roh nebyl improvizací. Horák věděl, kam centrovat, Darida věděl, kam naběhnout. Zakončení z voleje o zem bylo technicky čisté, ale klíčový moment nastal dřív, v okamžiku, kdy si hradecký štáb všiml skuliny a nachystal na ni konkrétní variantu.
Šlo o Daridův první ligový gól v sezoně 2026/27. A přišel ve chvíli, kdy ho tým potřeboval nejvíc, po bolestivém vyřazení z Konferenční ligy s Panathinaikosem a porážce v dohrávce v Brně.
Dva góly za čtvrt hodiny, pak taktický šach
V 25. minutě zvýšil na 2:0 van Buren po přihrávce Tomáše Čvančary, někdejšího mistra se Spartou, který při svém hradeckém debutu hned zapsal asistenci. Sparta snížila v 36. minutě, ale víc než kontaktní gól jí první poločas nepřinesl.
O poločase hosté změnili hru. Karabec se vysunul, Sparta přešla na dva útočníky. Horejš reagoval v 52. minutě, stáhl ofenzivního Slončíka a poslal na hřiště obránce Petráška. Cíl byl jasný: vytvořit vzadu situaci tři na dva. „Viděli jsme, že hrajou na dva útočníky, museli jsme na to zareagovat,“ vysvětlil trenér pro TN.cz. Nebyla to panika, ale předem připravený plán B.
Výsledek? Hradec měl jen 30 % držení míče, ale podle oficiálních dat dosáhl xG 1,14 oproti sparťanským 1,18. Téměř vyrovnaná kvalita šancí při třetinovém držení. To není obrana z posledních sil, to je kontrolovaný blok s efektivním přechodem.
Déjà vu: stejný soupeř, stejný výsledek, podobný scénář
Darida po zápase přiznal, že to bylo „skoro totožný“ s loňskem. A měl pravdu: 14. září 2025 Hradec ve stejné aréně porazil Spartu rovněž 2:1. Tehdy vedl po sedmi minutách 2:0 díky vlastnímu gólu Uchenny a Daridově trefě. Sparta snížila v 10. minutě, ale víc nedokázala.
Shodné body obou zápasů:
- Výsledek 2:1 pro Hradec
- Bleskový nástup domácích do dvoubrankového vedení
- Daridův výrazný podpis pod výhrou
- Vyprodaný stadion
Rozdíl? Letos šlo o promyšlenější práci se standardkou a viditelnější taktickou reakci v průběhu zápasu. Loňská výhra měla nádech euforie, letošní vypadala jako plán.
Vzácný skalp a tabulkový posun
Celková ligová bilance mezi oběma kluby mluví jasně: z 40 vzájemných zápasů vyhrála Sparta 34krát, jednou se remizovalo a Hradec zvítězil pětkrát. Každá taková výhra je událost. Dvě za sebou na domácím hřišti, to je rarita.
Hradec se po výhře posunul na 8. místo, bod před Spartu, a navíc má k dobru jeden odložený zápas. Doma v lize vyhrál osmkrát v řadě. Při téhle domácí formě a s hráčem Daridova formátu uprostřed hřiště není útok na horní šestku jen přání, je to legitimní ambice.
Sparta zažívá podle oficiálního ligového reportu nejhorší vstup do sezony od roku 2005. Hradec jí v tom pomohl konkrétním způsobem: jedním vytipovaným detailem ve vápně a jedním střídáním ve správný čas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl