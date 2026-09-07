Zdraví tepen i srdce ovlivňuje každodenní jídelníček. Některé potraviny mohou přispět ke snížení rizika infarktu

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Zdraví tepen i srdce ovlivňuje každodenní jídelníček. Některé potraviny mohou přispět ke snížení rizika infarktuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stres, špatné stravovací návyky, nezdravé jídlo a málo pohybu – to jsou jedny z nejčastějších příčin, které způsobují infarkt, srdeční choroby, vysoký cholesterol a ucpané cévy. Tyto rizikové faktory ale můžete jednoduše zmírnit či se jich zcela zbavit.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Trávení lze šetrně podpořit i bez složitých domácích postupů. Úlevu mohou přinést vhodně vybrané potraviny
- Pomalý metabolismus mohou podpořit správně zvolené potraviny. Jejich zařazení do jídelníčku usnadní cestu za štíhlejší postavou
- Činnost štítné žlázy lze podpořit také vhodně sestaveným jídelníčkem. Rozhodující je dostatek důležitých živin
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