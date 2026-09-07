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Mnoho Čechů má nárok na slevu 50 % na letenky. Musí mít ale splněnou 1 podmínku, o které málokdo ví

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Za určitých okolností nemusí cestující přijmout horší podmínky letu bez náhrady. Pokud je aerolinka přesune do nižší cestovní třídy, mohou získat zpět značnou část ceny letenky. U některých letů jde přesně o polovinu.
Mnoho Čechů má nárok na slevu 50 % na letenky. Musí mít ale splněnou 1 podmínku, o které málokdo ví

Mnoho Čechů má nárok na slevu 50 % na letenky. Musí mít ale splněnou 1 podmínku, o které málokdo ví

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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