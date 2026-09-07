Mnoho Čechů má nárok na slevu 50 % na letenky. Musí mít ale splněnou 1 podmínku, o které málokdo víPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mnoho Čechů má nárok na slevu 50 % na letenky. Musí mít ale splněnou 1 podmínku, o které málokdo ví
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