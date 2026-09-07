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Hradec vyškolil Spartu. „Moc jsme tuhle výhru potřebovali,“ přiznal Horejš

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Fotbalisté Hradce Králové zopakovali rok starý výsledek a před domácími fanoušky porazili pražskou Spartu 2:1. Trenér domácích po utkání přiznal, že všichni v klubu zase potřebovali zažít pocit vítězství.
Hradec vyškolil Spartu. „Moc jsme tuhle výhru potřebovali,“ přiznal Horejš

Hradec vyškolil Spartu. „Moc jsme tuhle výhru potřebovali,“ přiznal Horejš

Zdroj: FCHK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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