Lucia Szabová debutuje v UFC proti Tainaře Lisboe. Rozebíráme styly obou bojovnic, jejich silné stránky i náš tip

UFC Europe oficiálně potvrdilo příchod Lucie Szabové i zápas s Tainarou Lisboou. Duel je naplánovaný na UFC Vegas 123 v Meta APEX v Las Vegas a bojovnice se utkají v bantamové váze do 61,2 kilogramu.
Szabová umí měnit plán
Szabová přichází s profesionální bilancí 12-0 a jako bývalá šampionka OKTAGONu ve dvou váhových kategoriích. Naposledy porazila Lucii Pudilovou v pětikolovém zápase na body. Pro debut v UFC je důležité hlavně to, jak si dokázala poradit s vývojem zápasu.
Pudilová měla povedený začátek, Szabová však postupně zpřesnila postoj, začala lépe využívat přechody na zem a převzala kontrolu. Zvládla všech 25 minut a ukázala, že nemusí spoléhat pouze na rychlé ukončení.
Slovenka má zkušenosti z Muay Thai, nebezpečná je kopy i kombinacemi rukou a dokáže plynule přecházet k takedownům a práci na zemi. Právě pestrost může být proti Lisboe její největší výhodou.
Lisboa má šest ukončení
Tainara Lisboa nastupuje s bilancí 7-4 a v UFC je zatím na skóre 2-2. Při debutu donutila Jessicu-Rose Clark odklepat rear-naked choke, následně porazila Ravenu Oliveiru jednomyslně na body. Potom přišly porážky s Luanou Santos a Melissou Croden.
Brazilka má podle oficiálního profilu UFC tři výhry na KO nebo TKO a další tři na submisi. Základem jejího stylu je Muay Thai, má však také fialový pás v BJJ a na zemi rozhodně není bezbranná.
Lisboa ráda pracuje z kratší vzdálenosti, kde může využívat klinč, kolena a lokty. Szabová by naopak měla těžit z pohybu, rychlejších kombinací a schopnosti měnit postoj s wrestlingem. Pokud donutí Brazilku opakovaně reagovat na takedowny, může jí vzít prostor pro její nejsilnější zbraně.
Otázkou je také tempo. Lisboa naposledy zápasila v říjnu 2025 a dvě poslední utkání prohrála před limitem. Szabová má za sebou v roce 2026 dva titulové zápasy a do UFC přichází po vítězství nad zkušenou Pudilovou.
Redakční tip MMAmag.cz je výhra Szabové na body. Slovenka má širší výběr zbraní, lepší zápasový rytmus a proti Pudilové ukázala, že dokáže upravit taktiku i v průběhu náročného zápasu. Lisboa má zkušenosti z UFC a umí ukončovat v postoji i na zemi, Szabová by však měla mít více možností, jak si v jednotlivých kolech prosadit svůj způsob boje.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka