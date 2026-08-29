Kde se v zimě ohřát v 100% termální vodě? Objevte unikátní lázeňský komplex v Teplicích

Zima, sychravo a studené ruce obvykle k představě koupání příliš nelákají. Stačí ale zamířit do Teplic, kde se ukrývá místo, v němž má největší bazén příjemných 35 °C a napouští jej skutečná termální voda z pramene Pravřídlo.
Thermalium v Lázních Beethoven přitom není klasickým aquaparkem. Jedná se o moderní lázeňský komplex postavený kolem přírodního léčivého zdroje, k němuž můžete přidat saunování, procházku historickými Teplicemi, dobré jídlo i noc přímo v lázeňském domě.
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Teplické Pravřídlo vyvěrá
přímo pod Lázněmi Beethoven. V minulosti se u něj běžně uváděla teplota okolo 41 °C, aktuální informace však hovoří už o 42 °C a zmiňují, že teplota stále mírně roste. Chladnější termální bazén s vodou o teplotě 29 °C je určen především pro plavání a aktivnější pohyb. Foto: Vratislav Blažek / Google Maps
Do bazénů se voda dostává upravená na příjemnější hodnoty.
Hlavní léčivá lázeň má vodu o teplotě 35 °C, plavecký bazén pak 29 °C. Oba jsou podle provozovatele naplněné Pravřídlem v jeho 100% koncentraci.
Nejde jednoduše o běžný bazén, do kterého někdo pustil teplejší vodu. Pravřídlo je
přírodní léčivý zdroj certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR.
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Hlavní léčivá lázeň má rozměry 23×13 metrů a hloubku 1,3 metru. Návštěvníci zde mají k dispozici
více než 100 masážních a rehabilitačních prvků, takže cílem není plavat co nejrychleji od jednoho kraje k druhému.
Co v Thermaliu navštívit Teplota Co od zážitku očekávat Hlavní léčivá lázeň 35 °C relaxaci a více než 100 masážních a rehabilitačních prvků Plavecký bazén 29 °C plavání a aktivnější pohyb Kneippův chodník 10-40 °C střídání teplé a studené vody Finská sauna 95 °C intenzivní prohřátí Finská solná sauna 90 °C suché saunování Biosauna 55 °C mírnější teplotu a vyšší vlhkost Tropická sauna 40 °C jemnější teplotní zážitek Parní sauna 40 °C vysokou vlhkost vzduchu Přehled teplot a možností, které nabízí jednotlivé části Thermalia v Teplicích.
Na aktivnější pohyb slouží
druhý termální bazén. Měří 20×6 metrů, má hloubku 1,5 metru a voda v něm dosahuje teploty 29 °C. I tady se používá Pravřídlo ve 100% koncentraci.
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Pokud bych do Teplic přijela na celý den, netrávila bych čas pouze u hlavního bazénu. Thermalium umožňuje kombinovat odpočinek ve 35 °C teplé vodě s plaváním,
Kneippovým chodníkem a saunovou částí. Thermalium je přístupné nejen lázeňským hostům, ale také veřejnosti, takže za termální vodou můžete vyrazit i bez pobytového balíčku. Foto: Jarda Chudoba / Google Maps
Vyzkoušet lze například: relaxaci v hlavní léčivé lázni plavání v termálním bazénu střídání vody o 40 a 10 °C v Kneippově chodníku pět typů saun při vybraných lázeňských pobytech také masáže, termální koupele, solnou jeskyni nebo fitness
Některé pobytové balíčky Lázní Teplice kombinují Thermalium právě
s dalšími procedurami. Například pobyt Beethoven zahrnuje termální koupel, částečnou ruční masáž, solnou jeskyni, fitness a opakované vstupy do Thermalia.
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Thermalium je zajímavé i
architektonicky. Návrh pracuje se sklem, kamenem, betonem a především s vodou jako hlavním prvkem celého prostoru.
Architekt Petr Sedláček svůj přístup při prezentaci projektu pro soutěž Interiér roku popsal slovy:
„Voda určuje barvu, vůni, klima i zvuky. Vše ostatní se jí podřizuje.“
Na fotografiích proto Thermalium nepůsobí jako hlučný vodní svět, ale spíš jako místo, kde má člověk opravdu chuť na chvíli zpomalit.
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Thermalium se nachází přímo v Lázních Beethoven, takže pokud nechcete návštěvu vměstnat do jednoho odpoledne, můžete zde také přespat. Lázně nabízejí
klasické hotelové ubytování i pobytové balíčky propojené s termálními bazény. Kdo nechce z Teplic odjíždět ještě tentýž den, může využít ubytování přímo v Lázních Beethoven a pobyt spojit s návštěvou Thermalia. Foto: Josef Kalousek / Google Maps
Pro letošní rok začíná cena samotného hotelového ubytování se snídaní na 1750 Kč za osobu a noc
ve dvoulůžkovém pokoji. Cena se podle sezony a kategorie pokoje mění.
Zajímavější může být
pobyt Dovolená v Thermalium, který je určen minimálně na šest nocí. Zahrnuje ubytování, polopenzi a každý den kromě dne odjezdu také dvouhodinový vstup do termálních bazénů a na Kneippův chodník.
Pro kratší pobyt jsou k dispozici také
několikadenní varianty. Pobyt Relax například kombinuje ubytování, polopenzi, procedury a návštěvu Thermalia.
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Hlad po koupání není nutné řešit cestou přes půl města. Součástí Lázní Beethoven je
Café Restaurant Beethoven, který je aktuálně otevřený každý den od 11:30 do 23:00.
Restaurace tematicky připomíná pobyt
Ludwiga van Beethovena v Teplicích. Interiér pracuje s jeho partiturami a lázně ji využívají také pro degustační pobyty. Aktuální pobyt Gurmán například zahrnuje tříchodovou večeři, víno, kávu, noc se snídaní a návštěvu Thermalia.
Pokud bych tedy plánovala romantický víkend, právě kombinace termální vody, večeře a pokoje v jednom lázeňském domě by mi dávala větší smysl než rychlá návštěva bazénu na pouhých 90 minut.
Teplice nabízejí dost programu i mimo lázně
Byla by škoda přijet pouze za termální vodou a zbytek města úplně vynechat. Lázeňské Teplice mají parky,
historické centrum a několik míst, která lze dobře spojit s návštěvou Thermalia.
Za vidění stojí především zdejší
Botanická zahrada, která je jedinou botanickou zahradou v Ústeckém kraji. Venkovní areál doplňují skleníkové expozice a zahrada je otevřená i v zimní části roku. Návštěvu Thermalia lze spojit také s výletem do Botanické zahrady Teplice, která patří k oblíbeným zastávkám ve městě. Foto: Petr Zmatlík / Google Maps
Na delší procházku láká
Doubravská hora s hradem Doubravka. Kdo nechce stoupat pěšky, může v některých termínech využít turistický KabrioBus.
Přímo ve městě lze navštívit také
Regionální muzeum v teplickém zámku, projít Zámecký a Šanovský park nebo se svézt turistickým vláčkem Humboldt, který projíždí historickým a lázeňským centrem. Kolik stojí Thermalium v roce 2026
Samostatný vstup do bazénů je na 90 minut. Od pondělí do pátku do 13:59 stojí 290 Kč, odpoledne pak 350 Kč. O víkendech a svátcích je cena 350 Kč.
Vstup do bazénů a saun platí 150 minut. Ve všední den dopoledne stojí 430 Kč, odpoledne 490 Kč a o víkendech a svátcích 490 Kč. Každých dalších započatých 30 minut stojí 50 Kč.
Bazény jsou otevřené od 7:30 do 21:00, sauny od 10:00 do 21:00. S sebou je nutné vzít si koupací oděv, ručník a
vhodnou obuv do mokrého prostředí. V chladných měsících přijde termální voda vhod
Teplická termální voda se využívá po staletí, ale Thermalium ji představuje způsobem, který zaujme i člověka, kterého klasický léčebný pobyt vůbec neláká.
Hlavní léčivá lázeň v Thermalium má příjemných 35 °C a nabízí více než stovku masážních a rehabilitačních prvků. Foto: Jarda Chudoba / Google Maps
A právě v zimě bych si návštěvu dokázala představit nejvíc. Dopoledne procházka lázeňským městem, odpoledne relax v teplé termální vodě, potom sauna a večer dobré jídlo. Najednou z toho není jen návštěva bazénu, ale
pohodový víkend, kvůli kterému stojí za to do Teplic přijet. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, lazneteplice.cz, interierroku.cz, visitteplice.com