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Senzační prázdniny: Otec se synem před kamerou, odlišné verze filmu a klamání diváků

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Komedie Senzační prázdniny s Louisem de Funèsem skrývá bolestivé zranění na place i lokace, které se vydávají za zcela jinou zemi.
Senzační prázdniny

Senzační prázdniny

Zdroj: FOTO:© Gaumont, distr. TV Nova
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