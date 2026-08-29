Pryskyřice na oblečení, autě i dlažbě zmizí bez stopy. Stačí jedna surovina, kterou má doma každá žena v kabelce

Tři různé povrchy, jeden společný nepřítel, a překvapivě účinná zbraň proti němu leží v koupelnové skříňce.
Proč acetonový odlakovač poráží smůlu rychleji než bezacetonová varianta
V českých drogeriích najdete oba typy. Rozdíl v účinnosti na pryskyřici je ale podstatný. Acetonový odlakovač, třeba Essie Good as Gone z Rossmannu, obsahuje přímo aceton jako hlavní složku. Bezacetonová varianta, například ISANA, stojí na ethylacetátu a denaturovaném alkoholu. Obojí rozpouští lak na nehtech, jenže na ztvrdlou pryskyřici je aceton razantnější a rychlejší. Bezacetonový přípravek zvládne totéž, ale obvykle na více kol a s delším působením.
Praktický důsledek? Když v lékárničce nebo kosmetičce najdete lahvičku s nápisem „Acetone“ ve složení, máte v ruce nouzové rozpouštědlo, které zvládne první zásah proti smole dřív, než se dostanete k technickému benzínu nebo specializovanému čističi.
Krok za krokem: jak zachránit bundu, laminát i koberec jediným přípravkem
Každý povrch vyžaduje trochu jiný přístup. Společný princip zůstává: rozpustit, odsát, dočistit.
Oblečení a pratelný textil:
- Tupou hranou, třeba zadní stranou nože, seškrábněte přebytek ztvrdlé smoly.
- Na skrytém švu otestujte stálobarevnost: kapka odlakovače, minutu počkejte, zkontrolujte barvu.
- Namočte bílý bavlněný tampon nebo papírový ubrousek a přikládejte ke skvrně od okrajů ke středu. Netlačte, tupujte.
- Měňte čistý papír, dokud se na něj přenáší rozpuštěná pryskyřice.
- Co nejdříve doperte detergentem nebo žlučovým mýdlem.
- Zásadní pravidlo: nedávejte kus do sušičky, dokud stopa zcela nezmizí. Teplo skvrnu zafixuje. Na to upozorňuje i návod výrobce pracích prostředků Tide.
Laminátová podlaha:
Výrobce laminátů Pergo ve svém údržbovém manuálu výslovně uvádí aceton nebo odlakovač na nehty jako prostředek na odolné skvrny. Naneste malé množství na hadřík, skvrnu setřete a povrch ihned otřete vlhkým hadrem. Žádné loužičky, laminát nemá rád stojící tekutinu.
Koberec a čalounění:
Shaw Floors doporučuje bezmasý acetonový odlakovač nanášet tupováním, nikdy nedrhněte. Po rozpuštění smoly aplikujte detergent, opláchněte čistou vodou a zbytek vlhkosti vysajte papírovými utěrkami.
Keramická dlažba:
Porcelánové a keramické dlaždice snesou řadu chemikálií, jak uvádí výrobce Daltile. Přesto platí: nejdřív vyzkoušejte na nenápadném místě a po čištění důkladně opláchněte zbytky přípravku.
Kde má odlakovač přednost a kde raději sáhnout po jiném prostředku
Největší síla acetonového odlakovače tkví v okamžité dostupnosti. Představte si situaci: piknik pod smrkem, na svetru čerstvá kapka pryskyřice, do nejbližší drogerie daleko. Lahvička z kosmetičky poslouží jako záchranné rozpouštědlo první volby, které rozpustí lepkavou vrstvu dřív, než stihne zatvrdnout a vsáknout se do vláken.
Na větší plochy a opakované čištění ale existují praktičtější nástroje. Technický benzín Severochema, dostupný v Hornbachu v baleních od 420 ml do 9 litrů, slouží přímo jako rozpouštědlo, čistič a odmašťovač. Na výkonnostní textilie typu Sunbrella se podle průvodce péčí hodí terpentýn nebo stoprocentní aceton s následným dočištěním saponátem.
A pak je tu karoserie. Servisní bulletin General Motors pro odstranění stromové mízy doporučuje alkoholový čistič oken nebo směs alkoholu s deionizovanou vodou v poměru 1:1, mikrovláknový hadřík a jemné setření bez tlaku. Acetonový odlakovač na autolaku představuje krajní nouzovku, vždy s testem na skrytém místě a okamžitým opláchnutím.
Žlučové mýdlo a detergent: nezbytný druhý krok po rozpuštění
Samotný odlakovač skvrnu rozpustí, ale málokdy ji odstraní beze stopy na první pokus. Zvlášť u textilu zůstává po rozpuštěné pryskyřici mastný nebo zabarvený zbytek. Tady nastupuje žlučové mýdlo: v dm koupíte Denkmit, v Rossmannu Dr. Beckmann, obojí za pár desítek korun a s využitím i na čalounění či koberce.
Postup podle dm: u čerstvých skvrn nechte mýdlo působit 10 až 15 minut, u starších až půl hodiny. Pak vyperte. U nepratelných povrchů (pohovka, autosedačka, stanový materiál) naneste mýdlo lokálně, setřete vlhkým hadříkem a nechte uschnout.
Důležitá nuance se týká stáří skvrny. Obecně platí, že čím dříve zasáhnete, tím snáze smolu odstraníte. Paradoxně ale u velmi čerstvé, tekuté pryskyřice někdy pomůže přiložit kostku ledu, smola ztuhne a nejde rozmazat do okolních vláken. Teprve ztvrdlý kus odloupněte a zbytek rozpusťte acetonem.
Kdy olej a máslo nestačí a proč aceton řeší příčinu, nikoliv symptom
Koluje rada potřít smolu rostlinným olejem nebo máslem. Funguje to, částečně. Olej rozpustí zbytkovou lepivost, ale zanechá mastnou stopu, kterou pak musíte řešit dalším čištěním. Výrobce outdoorových textilií Ultramar doporučuje olej jen jako nouzové řešení na reziduum po mechanickém odloupnutí, s okamžitým následným umytím. Aceton oproti tomu rozbíjí pryskyřičnou strukturu přímo, útočí na terpeny a pryskyřičné kyseliny, místo aby je jen obalil tukem.
Pro ty, kdo chtějí mít doma kompletní arzenál proti smole, vypadá ideální sada takto: acetonový odlakovač na první zásah, žlučové mýdlo na dočištění textilu, technický benzín na větší plochy a tvrdší případy, mikrovláknový hadřík na hladké povrchy. Celková investice nepřesáhne dvě stovky a všechno seženete při jedné zastávce v drogerii a hobby marketu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák