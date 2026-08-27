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0 % hluku, 100 % relaxu. Tyto slovenské lázně vás dostanou atmosférou i vstupem za 10 eur

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Piešťany nejsou místem, kam se dostanete jen díky lékařskému doporučení. Na Lázeňském ostrově se dá spojit termální voda, wellness, bazény, dobré jídlo a překvapivě pestrý aktivní program.
Za 10 eur do termálního koupaliště: Piešťany nabízejí bazény, wellness i krásné okolí

Za 10 eur do termálního koupaliště: Piešťany nabízejí bazény, wellness i krásné okolí

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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