0 % hluku, 100 % relaxu. Tyto slovenské lázně vás dostanou atmosférou i vstupem za 10 eur

Piešťany nejsou místem, kam se dostanete jen díky lékařskému doporučení. Na Lázeňském ostrově se dá spojit termální voda, wellness, bazény, dobré jídlo a překvapivě pestrý aktivní program.
Kdo ale čeká obří aquapark plný tobogánů, může být zklamaný. Tady se všechno točí především kolem lázeňství, sirné vody a léčivého bahna. Právě v tom jsou podle mě Piešťany mnohem zajímavější než řada běžných termálních areálů.
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Termální lázně Piešťany vyrostly kolem přírodních léčivých zdrojů. Na Lázeňském ostrově vyvěrá voda z pramenů, které ji přivádějí z hloubky přibližně 60 až 200 metrů. Na povrch se dostává s teplotou kolem 67 až 69 °C, takže se před použitím v bazénech a koupelích značně ochlazuje. Lázeňský ostrov je srdcem Piešťan, kde se soustřeďují hotely, lázeňské domy, léčivé prameny i rozlehlý park vhodný k procházkám. Foto: Gábor Klenovics / Google Maps
Jde o sádrovo sirnou minerální vodu
s vysokým obsahem síry. Lázně ji využívají hlavně při terapii obtíží pohybového aparátu, revmatických onemocnění a některých neurologických problémů.
Lázně přitom nemusí sloužit jen lidem, kteří už řeší konkrétní zdravotní potíže. Své k tomu
pro portál Domalenka řekl i lékařský ředitel Kúpeľov Piešťany, MUDr. Boris Bánovský:
„Hlavní důraz by měl být kladen i na prevenci.“
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Nejznámější lázeňské bazény najdete
v historických lázních Irma u hotelu Thermia Palace. Zrcadliště má vodu o teplotě přibližně 38 až 39 °C, bahniště 39 až 40 °C a venkovní termální plavecký bazén zhruba 32 až 34 °C. Součástí wellness jsou také krytý bazén, vířivka a saunový svět.
Velké vodní zázemí nabízí také
Balnea propojená s hotely Esplanade a Splendid. Nechybějí termální, rehabilitační, hydroterapeutické ani relaxační bazény. U Esplanade je k dispozici také venkovní 25metrový relaxační bazén a krytý bazén s vodními prvky.
Mně osobně se na Piešťanech líbí právě to, že voda není jen kulisou pro zábavu. Člověk tu
skutečně cítí lázeňskou atmosféru a místo hlučných atrakcí dostává prostor zpomalit.
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Pokud nechcete rovnou žádat svého ošetřujícího lékaře o lázeňský pobyt, zajímavou možností je vyzkoušet nejprve
termální koupaliště Eva, které se nachází přímo na Lázeňském ostrově. Areál pochází z let 1933 a 1934 a dnes je zároveň kulturní památkou. Termální koupaliště Eva na Lázeňském ostrově nabízí v letní sezoně plavecký, klidový i dětský bazén a patří k tradičním místům zdejšího odpočinku. Foto: Alexander Gergel / Google Maps
V létě návštěvníci mohou využít venkovní 50metrový plavecký bazén, klidový bazén s vodou o teplotě přibližně 34 až 38 °C a dětský bazén. Krytý plavecký bazén je
podle aktuálních informací mimo provoz. Nevýhodou je, že koupaliště lze navštívit pouze během hlavní sezony. Kolik stojí návštěva Piešťan v roce 2026
Ceny hotelových pobytů se mění podle termínu, obsazenosti a aktuálních akcí. Následující částky proto berte jako orientaci podle nabídek dostupných letos v srpnu.
Varianta Co je v ceně Cena v roce 2026 Koupaliště Eva, dospělý celodenní vstup 10 € Koupaliště Eva, dítě (6-15 let) celodenní vstup 6 € Koupaliště Eva, rodina 2+2 celodenní vstup 26 € 2* Hotel Pro Patria ubytování s polopenzí od 70 € za osobu/noc 3* Hotel Splendid pobyt all inclusive od 94 € za osobu/noc 4* Hotel Esplanade ubytování se vstupem do bazénů od 113 € za osobu/noc 5* Hotel Thermia Palace ubytování se vstupem do bazénů od 175 € za osobu/noc Přehled orientačních cen vstupného a ubytování v Piešťanech pro rok 2026.
Po 16. hodině stojí vstup na koupaliště Eva pro dospělého 7 eur (cca 170 Kč). U hotelových bazénů a wellness bývá
vstup součástí konkrétního pobytového balíčku, proto je u návštěvy bez ubytování lepší ověřit aktuální možnosti přímo před cestou.
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Ubytování v Piešťanech může být stejně rozmanité jako samotný pobyt. Od jednoduššího dvouhvězdičkového
hotelu Pro Patria přes tříhvězdičkový Splendid a čtyřhvězdičkový Esplanade až po luxusní pětihvězdičkový Thermia Palace si tu vyberou jak úspornější cestovatelé, tak ti, kteří si chtějí dopřát skutečně prémiový komfort. Pětihvězdičkový Thermia Palace patří k nejluxusnějším možnostem ubytování v Piešťanech a je přímo propojený s historickými lázněmi Irma. Foto: Marian Cernava / Google Maps
Thermia Palace je volbou pro ty, kteří chtějí historickou atmosféru, luxusnější prostředí a bezprostřední spojení s lázněmi Irma. Hotel Esplanade osobně vnímám jako kompromis mezi komfortem, wellness a velkým množstvím procedur.
Hotel Splendid je zajímavý hlavně pro rodiny a hosty, kteří chtějí mít většinu věcí v ceně. Nabízí all inclusive pobyty, vnitřní i venkovní vyhřívaný bazén, dětský klub, fitness a také stolní tenis, stolní fotbálek či kulečník.
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Také gastronomie se mezi jednotlivými hotely výrazně liší. V Thermia Palace funguje například elegantní Grand Restaurant, Café Alexander a bazénový bar. Kuchyně pracuje se sezonními produkty a nabízí i
možnosti speciálního stravování.
Hotel Esplanade má několik restaurací a kaváren včetně Galerie, Calla a Park Café. Hotel Splendid jde jinou cestou a sází především na
all inclusive, včetně občerstvení během dne.
Pokud bych v Piešťanech zůstávala několik dní, určitě bych alespoň jeden večer opustila hotel a vyrazila
do centra města, které je z Lázeňského ostrova snadno dostupné pěšky přes Kolonádový most a nabízí další restaurace, cukrárny i kavárny.
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Piešťany překvapí i
množstvím pohybu. Přímo na Lázeňském ostrově funguje devítijamkové golfové hřiště a v okolí jsou cyklotrasy, tenisové možnosti i vodní sporty. Vážská cyklomagistrála nabízí příjemnou možnost, jak během pobytu v Piešťanech vyměnit lázeňský župan za kolo a vydat se podél Váhu. Foto: Fry72 (Karel Frydrýšek)/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Mezi aktivity, které lze během pobytu zařadit,
patří: projížďka na kole kolem vodní nádrže Sĺňava golf přímo na Lázeňském ostrově tenis a procházky rozsáhlým lázeňským parkem vodní sporty v okolí Sĺňavy pěší výlet přes Kolonádový most do centra Piešťan
Město navíc rozvíjí
cyklistické trasy podél Váhu. Vážská cyklomagistrála vede směrem k Beckovu a Trenčínu a kolem Sĺňavy existuje rekreační okruh vhodný pro výlet na kole.
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Pokud vás po několika dnech začne lázeňský ostrov přece jen trochu nudit, okolí Piešťan nabízí překvapivě mnoho možností. Na
jednodenní či půldenní výlet se hodí Beckov, Čachtický hrad nebo zřícenina Tematín.
Právě
Tematín je zajímavý pro ty, kteří chtějí lázeňský klid vystřídat pořádnou procházkou. Zřícenina stojí vysoko v Považském Inovci a nabízí výhledy směrem na Piešťany i širší část Pováží. Místo, kde se léčba spojuje s odpočinkem
Termály v Piešťanech bych nevolila jako náhradu velkého rodinného aquaparku. Jejich kouzlo je ukryto v termální vodě, sirném bahně, historických lázeňských domech, kvalitních wellness službách a klidu Lázeňského ostrova. Vše dohromady vytváří místo, kde na několik dní můžete jednoduše vypnout mysl a nechat vaše tělo pozvolna odpočívat. Zřícenina hradu Tematín je jedním z nejzajímavějších výletních cílů v okolí Piešťan a odmění návštěvníky krásnými výhledy do krajiny. Foto: Tibor Kádek (Kandy Talbot)/Wikimedia Commons (CC-BY-3.0)
Zároveň to ale neznamená, že se tu člověk musí začít nudit. Jeden den můžete strávit u bazénu, další na kole kolem Sĺňavy a třetí třeba výletem na hrad. A právě
spojení termální vody, wellness, aktivního odpočinku a výletů dělá z Piešťan mnohem pestřejší destinaci, než by se od tradičního lázeňského města mohlo na první pohled zdát. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, domalenka.sk, travelguide.sk, ensanahotels.com, piestany.sk